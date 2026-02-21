VIDÉO : Nicolas Jackson, joueur prêté par Chelsea, devient viral après avoir partagé une vidéo étrange dans laquelle on le voit marcher torse nu dans la neige à Munich

Jackson avait été titularisé au poste de numéro 9 du Chelsea FC lors des saisons 2023-24 et 2024-25, marquant 30 buts en 81 apparitions toutes compétitions confondues et remportant la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Cependant, lors du mercato estival, il est rapidement devenu évident qu'il jouerait ailleurs, les Blues ayant recruté Joao Pedro et Liam Delap, respectivement de Brighton & Hove Albion et d'Ipswich Town.

À propos de Jackson après le départ de l'attaquant, l'entraîneur de l'époque, Enzo Maresca, a déclaré : « Je suis reconnaissant à Nico, car si nous avons accompli ce que nous avons accompli l'année dernière, c'est grâce à tous les joueurs, y compris Nicolas qui était avec nous. Je lui ai envoyé un SMS après son départ du club pour le remercier pour la saison dernière et lui souhaiter bonne chance. C'est un bon gars, il était bon avec nous et travaillait bien.

[Chelsea] a acheté deux attaquants, Liam Delap et Joao Pedro, et deux attaquants, c'est un bon nombre, c'est suffisant.

C'est Pedro qui a le plus impressionné en attaque pour les Blues cette saison, avec 16 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues jusqu'à présent. Delap, quant à lui, a connu des difficultés, ne marquant que trois buts et souffrant de nombreux problèmes physiques.