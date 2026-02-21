Getty Images/TikTok @jackonico11
VIDÉO : Nicolas Jackson, joueur prêté par Chelsea, devient viral après avoir partagé une vidéo étrange dans laquelle on le voit marcher torse nu dans la neige à Munich
Jackson marche torse nu dans la neige à Munich
Même si Jackson ne devrait rester au Bayern que pour une seule saison, l'international sénégalais a montré qu'il n'avait pas peur d'affronter le froid en partageant une vidéo de lui-même marchant dans la neige de Munich tard dans la nuit, avec ses écouteurs et peu d'autres vêtements.
Jackson a publié la vidéo avec la légende suivante : « Ce n'est plus une nouveauté, cet hiver fait partie de ma routine 🧠⚽️ ».
La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, le défenseur de Chelsea Wesley Fofana la republiant avec la légende : « Qu'est-ce que tu fais, mec 🤣🤣🤣🤣🤣 ».
L'attaquant en difficulté dans l'ombre de Kane au Bayern
Jackson a signé au Bayern vers la fin du mercato estival, le champion d'Allemagne ayant déboursé 16,5 millions d'euros (14 millions de livres sterling/17,5 millions de dollars) pour s'assurer ses services pour la saison. Cependant, l'ancienne star de Villarreal a principalement joué le rôle de remplaçant du capitaine anglais Kane, qui a connu une nouvelle saison riche en buts.
À 32 ans, il a déjà inscrit 44 buts lors de la saison 2025-26 et n'a besoin que d'un seul but supplémentaire pour réaliser sa meilleure saison en Allemagne. Le Bayern compte six points d'avance en tête du classement de la Bundesliga, est en demi-finale de la DFB-Pokal et fait partie des équipes les plus fortes encore en lice en Ligue des champions, où il affrontera le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, l'Olympiacos ou l'Atalanta en huitièmes de finale après avoir terminé deuxième derrière Arsenal lors de la phase de groupes.
Jackson a quitté Chelsea après les signatures d'attaquants
Jackson avait été titularisé au poste de numéro 9 du Chelsea FC lors des saisons 2023-24 et 2024-25, marquant 30 buts en 81 apparitions toutes compétitions confondues et remportant la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.
Cependant, lors du mercato estival, il est rapidement devenu évident qu'il jouerait ailleurs, les Blues ayant recruté Joao Pedro et Liam Delap, respectivement de Brighton & Hove Albion et d'Ipswich Town.
À propos de Jackson après le départ de l'attaquant, l'entraîneur de l'époque, Enzo Maresca, a déclaré : « Je suis reconnaissant à Nico, car si nous avons accompli ce que nous avons accompli l'année dernière, c'est grâce à tous les joueurs, y compris Nicolas qui était avec nous. Je lui ai envoyé un SMS après son départ du club pour le remercier pour la saison dernière et lui souhaiter bonne chance. C'est un bon gars, il était bon avec nous et travaillait bien.
[Chelsea] a acheté deux attaquants, Liam Delap et Joao Pedro, et deux attaquants, c'est un bon nombre, c'est suffisant.
C'est Pedro qui a le plus impressionné en attaque pour les Blues cette saison, avec 16 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues jusqu'à présent. Delap, quant à lui, a connu des difficultés, ne marquant que trois buts et souffrant de nombreux problèmes physiques.
Le joueur international sénégalais devrait faire son retour chez les Blues cet été.
Compte tenu de ses difficultés à supplanter le prolifique Kane dans l'effectif du Bayern, Jackson a peu de chances de voir son prêt en Bavière devenir permanent. Il devrait retourner à Stamford Bridge cet été avant un nouveau départ, soit en prêt, soit définitif.
Son agent, Ali Barat, a précédemment déclaré que Jackson pourrait être attiré par la Serie A, révélant qu'un certain nombre de clubs italiens l'avaient contacté avant qu'il ne rejoigne le Bayern.
Il a déclaré : « Les meilleurs clubs italiens le voulaient avant même son transfert à Chelsea, et également l'été dernier. Nico ne voulait que le Bayern, et nous avons fait en sorte que cela se réalise.
« Jouer un jour en Italie ? Il est certain qu'il est attiré par le football italien. »
Jackson pourrait participer au prochain match du Bayern, qui affrontera l'Eintracht Francfort en Bundesliga samedi après-midi.
