VIDÉO : Neymar snobé alors que la star de Chelsea Estevao couronne son joueur brésilien préféré de tous les temps
Un jeu rapide de légendes
La future superstar Estevao a été chargée de choisir entre les plus grandes icônes du football brésilien lors d'un entretien avec GOAL aux London Football Awards, en association avec la Willow Foundation. Le jeu de type « bracket » a contraint le diplômé de l'académie de Palmeiras à faire des choix difficiles, où il a notamment sélectionné Neymar plutôt que Ronaldinho et préféré Ronaldo Nazario à Rivaldo pour composer un tableau alléchant pour les demi-finales.
De l'autre côté du tableau historique, les décisions ont eu le même poids pour l'attaquant très coté. Il a soutenu avec confiance Pelé pour passer devant Romario, avant de choisir l'ailier emblématique Garrincha plutôt que Kaka, préparant ainsi parfaitement le terrain pour une confrontation spectaculaire entre les quatre meilleurs talents de la génération les plus vénérés du pays.
Couronnement du roi ultime
Alors que cette compétition passionnante atteignait son apogée, Estevao a dû faire face à son choix le plus difficile à ce jour, optant finalement pour Neymar plutôt que Ronaldo pour accéder à la grande finale. À l'inverse, son choix en demi-finale de l'autre côté a été instantané, puisqu'il a sans hésiter préféré Pelé à son ancien coéquipier international Garrincha.
Lorsqu'il a dû faire un choix définitif entre son héros personnel et la légende de Santos, l'adolescent a respectueusement mis de côté ses préférences personnelles. Il a couronné Pelé comme le plus grand, reconnaissant l'héritage historique inégalable de l'icône disparue, notamment son exploit inégalé d'être le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté trois Coupes du monde.
L'impact de Chelsea et les espoirs pour la Coupe du monde
Au-delà de ses débats sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 18 ans s'est imposé à Chelsea, avec sept buts et trois passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues. Malheureusement, son impressionnante dynamique a récemment été interrompue par une blessure aux ischio-jambiers subie le mois dernier, qui devrait l'écarter des terrains jusqu'à la fin mars.
Malgré quatre matchs cruciaux manqués, le dynamique ailier reste très optimiste quant à ses chances de participer au prochain tournoi mondial. Après avoir fait ses débuts en équipe senior du Brésil en septembre 2024 sous la houlette de Dorival Junior, il a déjà disputé 11 matchs internationaux et marqué cinq buts, ce qui fait de lui un candidat sérieux pour figurer dans la sélection finale cet été.
Ancelotti surveille la condition physique de la star chevronnée
Pendant ce temps, l'homme qui a perdu de justesse le match d'Estevao mène son propre combat pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Neymar s'est vu offrir une bouée de sauvetage après avoir été inclus dans la vaste sélection préliminaire du sélectionneur Carlo Ancelotti pour les prochains matchs amicaux internationaux contre la France et la Croatie fin mars.
L'attaquant de 34 ans subit une pression énorme pour prouver son efficacité sur le terrain au tacticien italien et aux dirigeants de la CBF. Il ne lui reste plus qu'un match national contre Corinthians pour convaincre définitivement Ancelotti qu'il mérite une place convoitée dans l'avion.
