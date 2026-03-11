VIDÉO : Neymar snobé alors que la star de Chelsea Estevao couronne son joueur brésilien préféré de tous les temps

La future superstar Estevao a été chargée de choisir entre les plus grandes icônes du football brésilien lors d'un entretien avec GOAL aux London Football Awards, en association avec la Willow Foundation. Le jeu de type « bracket » a contraint le diplômé de l'académie de Palmeiras à faire des choix difficiles, où il a notamment sélectionné Neymar plutôt que Ronaldinho et préféré Ronaldo Nazario à Rivaldo pour composer un tableau alléchant pour les demi-finales.

De l'autre côté du tableau historique, les décisions ont eu le même poids pour l'attaquant très coté. Il a soutenu avec confiance Pelé pour passer devant Romario, avant de choisir l'ailier emblématique Garrincha plutôt que Kaka, préparant ainsi parfaitement le terrain pour une confrontation spectaculaire entre les quatre meilleurs talents de la génération les plus vénérés du pays.