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VIDÉO : Neymar pique une crise après avoir été remplacé par ERREUR lors de la lourde défaite de Santos face à Coritiba
- AFP
Incident étrange lors d’un match de Serie A
Selon ESPN, cet incident insolite est survenu en deuxième mi-temps d’une rencontre de Serie A brésilienne, alors que Neymar recevait des soins pour une douleur au mollet droit. Le staff technique de Santos remet alors à l’arbitre Paulo Cesar Zanovelli une pancarte réclamant le remplacement d’Escobar, porteur du numéro 31. Mais le quatrième arbitre lève par erreur le panneau indiquant le numéro 10, celui de Neymar. L’attaquant, ignorant la méprise, reprend sa place sur la pelouse. Il ne comprend que son match est terminé que lorsqu’il voit son coéquipier Robinho Jr entrer en jeu à sa place.
Le chaos capturé par l’objectif
Dès que l’attaquant a pris conscience de l’erreur, il a complètement perdu son sang-froid. Alors que Neymar et le banc suppliaient désespérément Zanovelli de revenir sur sa décision, la rencontre se poursuivait, presque burlesquement, comme si de rien n’était, à l’autre bout du terrain. Refusant de se résigner, Neymar, furieux, s’est emparé du carton de remplacement, a cherché les caméras pour exhiber le numéro 31, puis a harangué le quatrième arbitre, l’identifiant comme seul responsable de cette confusion.
Un après-midi à oublier pour les hôtes
Le chaos sur la pelouse a encore accentué l’après-midi catastrophique des locaux à Vila Belmiro. Santos a été totalement dominé par Coritiba : Breno Lopes a d’abord inscrit un doublé avant de provoquer un penalty transformé par Josué, offrant un 3-0 sans appel aux visiteurs dès la première période. La seconde période a été marquée par un incident médical inquiétant : Luan Peres a dû être évacué en ambulance après avoir reçu un ballon au visage. Cet épisode a été immédiatement suivi d’un carton rouge direct infligé à l’ailier de Santos, Alvaro Barreal. Réduits à dix, les locaux n’ont jamais pu inverser la tendance.
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Quelle sera la suite pour Neymar et Santos ?
Santos occupe la 16e place du classement de la Serie A avec seulement 18 points et doit rapidement se ressaisir avant d'affronter San Lorenzo mercredi. De son côté, Neymar attendra avec impatience de savoir si Carlo Ancelotti l'inclura dans la liste des joueurs brésiliens qui sera dévoilée lundi en vue de la prochaine Coupe du monde, en espérant que cet accès de colère n'aura pas de répercussions négatives.