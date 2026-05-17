Selon ESPN, cet incident insolite est survenu en deuxième mi-temps d’une rencontre de Serie A brésilienne, alors que Neymar recevait des soins pour une douleur au mollet droit. Le staff technique de Santos remet alors à l’arbitre Paulo Cesar Zanovelli une pancarte réclamant le remplacement d’Escobar, porteur du numéro 31. Mais le quatrième arbitre lève par erreur le panneau indiquant le numéro 10, celui de Neymar. L’attaquant, ignorant la méprise, reprend sa place sur la pelouse. Il ne comprend que son match est terminé que lorsqu’il voit son coéquipier Robinho Jr entrer en jeu à sa place.