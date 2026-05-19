VIDÉO : Neymar partage en larmes avec sa compagne Bruna Biancardi sa réaction à sa sélection en équipe du Brésil pour la Coupe du monde

Neymar a été submergé par l’émotion après l’annonce de son sélectionneur, Carlo Ancelotti, qui l’a inclus dans la liste des 26 joueurs du Brésil. Sur Instagram, l’attaquant de 34 ans a partagé une vidéo où l’on voit ses larmes, aux côtés de Biancardi et de son entourage, au moment de la nouvelle.

Il a accompagné la publication de la légende suivante : « Mon souvenir de l’un des jours les plus émouvants et les plus heureux de ma vie est déjà disponible sur la chaîne YouTube ET MERCI, LE BRÉSIL ». Cette sélection intervient après une convalescence éprouvante suite à une rupture du ligament croisé antérieur subie en octobre 2023. Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, auteur de 79 buts en 128 capes, a prouvé qu’il était prêt pour une quatrième Coupe du monde.



