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VIDÉO : Neymar partage en larmes avec sa compagne Bruna Biancardi sa réaction à sa sélection en équipe du Brésil pour la Coupe du monde
Un retour chargé en émotions pour Neymar
Neymar a été submergé par l’émotion après l’annonce de son sélectionneur, Carlo Ancelotti, qui l’a inclus dans la liste des 26 joueurs du Brésil. Sur Instagram, l’attaquant de 34 ans a partagé une vidéo où l’on voit ses larmes, aux côtés de Biancardi et de son entourage, au moment de la nouvelle.
Il a accompagné la publication de la légende suivante : « Mon souvenir de l’un des jours les plus émouvants et les plus heureux de ma vie est déjà disponible sur la chaîne YouTube ET MERCI, LE BRÉSIL ». Cette sélection intervient après une convalescence éprouvante suite à une rupture du ligament croisé antérieur subie en octobre 2023. Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, auteur de 79 buts en 128 capes, a prouvé qu’il était prêt pour une quatrième Coupe du monde.
Ancelotti prend la défense de son attaquant vétéran
Ancelotti a été critiqué pour avoir préféré Neymar à des attaquants plus en forme, mais l’entraîneur italien a fermement défendu son choix lors d’une conférence de presse à Rio de Janeiro. « Il a amélioré sa condition physique », a expliqué Ancelotti, selon ESPN. « Il sera un joueur important dans cette Coupe du monde. Il a de l’expérience dans ce genre de compétition, il est apprécié par notre groupe ; il peut créer une meilleure ambiance au sein de cette équipe. Nous ne l’avons pas sélectionné pour qu’il soit simple remplaçant, mais parce que nous sommes convaincus qu’il peut apporter à l’équipe, qu’il joue une minute, cinq minutes, 90 minutes ou qu’il tire un penalty. »
Coup dur pour l'attaquant de Chelsea
Si les projecteurs sont braqués sur la star de Santos, l’annonce de la liste a provoqué une vive déception chez João Pedro. À 24 ans, l’attaquant a brillé cette saison avec 15 buts et 5 passes décisives en Premier League, soit 25 actions décisives toutes compétitions confondues. Malgré ces statistiques, le joueur a exprimé sa déception sur les réseaux sociaux : « J’ai toujours donné le meilleur de moi-même. Malheureusement, je n’ai pas pu réaliser ce rêve de représenter mon pays en Coupe du monde, mais je reste serein et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. Les joies et les frustrations font partie du football. À partir de maintenant, je souhaite bonne chance à tous ceux qui y participent. »
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Quelle est la prochaine étape pour le Brésil ?
Le Brésil va désormais se consacrer pleinement à sa prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Avant d’entamer sa phase de groupes par un match contre le Maroc dans le New Jersey le 13 juin, la sélection nationale disputera deux rencontres de préparation cruciales face au Panama et à l’Égypte pour peaufiner ses réglages tactiques.