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Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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VIDÉO : Neymar inscrit un superbe but en solo sous les couleurs de Santos et renforce ainsi ses chances d'être sélectionné pour la Coupe du monde 2026

Neymar
Santos FC
Coupe du monde
Brésil
Santos FC vs Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino
Serie A

Neymar Jr. a rappelé que le stade Vila Belmiro est son terrain de jeu en guidant Santos vers une victoire 2-0 face au Red Bull Bragantino. Lors d’une performance inspirée, le numéro 10 a marqué et franchi un cap vers une place dans la liste définitive du Brésil pour la Coupe du monde 2026.

  • Neymar a été le grand artisan de la précieuse victoire de Santos.

    Le légendaire numéro 10 a rappelé qu’il disposait toujours des éclats de classe capables de faire basculer les matchs en Serie A brésilienne. Dans une ambiance survoltée, Neymar a offert une leçon de finition et de jeu, permettant à Santos de mettre fin à une série de sept rencontres sans victoire.

    Son premier but, inscrit dans le temps additionnel de la première période, illustre parfaitement son style caractéristique : après avoir lancé l’action sur l’aile gauche, il a percé vers l’intérieur, échangé un une-deux avec un coéquipier, puis glissé le ballon avec aisance dans le coin opposé, hors de portée du gardien. Ce coup d’éclat a rappelé à tous pourquoi il demeure la figure centrale de la culture footballistique brésilienne.

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  • Un rôle clé dans le deuxième but

    L’influence de Neymar a dépassé ses propres exploits devant le but. À la 75^e minute, il a orchestré le coup franc qui a définitivement scellé le sort de la rencontre face à Bragantino : une combinaison astucieuse, conclue par Adonis Frias, a permis de porter le score à 2-0.

    Sa performance a servi de catalyseur au succès collectif dont l’équipe avait grand besoin. Au total, il a tenté trois tirs cadrés, délivré une passe décisive, réalisé sept dribbles et remporté six duels au sol, avant de céder sa place à Gabriel Barbosa à la 82^e minute.

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    Le public offre une ovation debout à l’idole.

    La soirée s’est conclue par un moment émouvant entre le joueur et les supporters. Dès la sortie de Neymar, tout le stade s’est levé pour saluer l’attaquant de 34 ans, qui vise une place dans la sélection brésilienne pour le Mondial 2026. Cette ovation debout constituait un message clair de soutien au joueur de 34 ans, qui cherche à se faire une place dans l’équipe nationale en vue de la Coupe du monde 2026. Fort de ces trois points, Santos se concentre désormais sur un calendrier chargé, comprenant un double affrontement contre Coritiba et une rencontre continentale contre San Lorenzo.