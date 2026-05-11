Le légendaire numéro 10 a rappelé qu’il disposait toujours des éclats de classe capables de faire basculer les matchs en Serie A brésilienne. Dans une ambiance survoltée, Neymar a offert une leçon de finition et de jeu, permettant à Santos de mettre fin à une série de sept rencontres sans victoire.

Son premier but, inscrit dans le temps additionnel de la première période, illustre parfaitement son style caractéristique : après avoir lancé l’action sur l’aile gauche, il a percé vers l’intérieur, échangé un une-deux avec un coéquipier, puis glissé le ballon avec aisance dans le coin opposé, hors de portée du gardien. Ce coup d’éclat a rappelé à tous pourquoi il demeure la figure centrale de la culture footballistique brésilienne.