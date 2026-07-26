Neymar a prouvé qu'il avait toujours la main d'or en inscrivant les deux buts de Santos lors du match nul 2-2 contre Chapecoense samedi, dans le cadre de la Série A brésilienne. L’attaquant de 34 ans, qui a récemment suivi un programme de rééducation axé sur la condition physique après une Coupe du monde marquée par les blessures avec le Brésil, n’a montré aucun signe de rouille en menant l’attaque de Santos. Son premier but a donné le ton de l’après-midi, mais c’est surtout son choix de célébration qui a fait parler le monde du football : il a en effet fait un geste faisant référence au poker, visant ainsi ceux qui avaient remis en question son professionnalisme.
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VIDÉO : Neymar inscrit un doublé pour Santos ! La superstar brésilienne retrouve le chemin des filets après une Coupe du monde perturbée par les blessures – et sa célébration « aux cartes » semble adresser un message à ses détracteurs
De retour en force, avec un message à faire passer
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La direction de Santos prend la défense de sa star
La polémique a éclaté lorsque des images ont été diffusées, montrant Neymar participant au tournoi de poker BSOP Winter à São Paulo. Alors que ses coéquipiers disputaient un match de barrage exigeant de la Copa Sudamericana contre l’Universidad Central au Venezuela, la présence du joueur à une table de poker a immédiatement suscité une vive réaction d’une partie des supporters et des médias locaux. Malgré cette polémique, Santos a signé une victoire convaincante 4-1 lors de cette rencontre continentale, en l’absence de son joueur vedette.
Sous la pression extérieure grandissante, le club s’est empressé de préciser que son joueur vedette n’avait pas manqué le déplacement au Venezuela de son propre chef. L’entraîneur Cuca a expliqué que la décision de laisser Neymar à São Paulo était d’ordre tactique, afin de préserver sa condition physique à long terme plutôt que de l’exposer à un voyage éprouvant. Il a souligné que l’attaquant avait participé à toutes les séances d’entraînement requises avant de se rendre au tournoi et qu’il était officiellement en jour de repos lorsqu’il a été aperçu derrière un tapis vert.
- Getty Images Sport
Des sentiments mitigés ont accompagné ce retour spectaculaire.
Ce match a marqué le retour officiel de l'attaquant au football de club après la Coupe du monde du Brésil. Si son jeu de jambes a affiché une grande précision, sa discipline a de nouveau été pointée du doigt. En deuxième période, l’attaquant a écopé d’un carton jaune pour un tacle tardif, son troisième de la saison au Brésil. Cette sanction l’obligera à purger une suspension lors de la prochaine rencontre face à l’Athletico-PR, le 9 août, privant une nouvelle fois le onze de Santos de son principal moteur créatif.
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