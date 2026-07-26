La polémique a éclaté lorsque des images ont été diffusées, montrant Neymar participant au tournoi de poker BSOP Winter à São Paulo. Alors que ses coéquipiers disputaient un match de barrage exigeant de la Copa Sudamericana contre l’Universidad Central au Venezuela, la présence du joueur à une table de poker a immédiatement suscité une vive réaction d’une partie des supporters et des médias locaux. Malgré cette polémique, Santos a signé une victoire convaincante 4-1 lors de cette rencontre continentale, en l’absence de son joueur vedette.

Sous la pression extérieure grandissante, le club s’est empressé de préciser que son joueur vedette n’avait pas manqué le déplacement au Venezuela de son propre chef. L’entraîneur Cuca a expliqué que la décision de laisser Neymar à São Paulo était d’ordre tactique, afin de préserver sa condition physique à long terme plutôt que de l’exposer à un voyage éprouvant. Il a souligné que l’attaquant avait participé à toutes les séances d’entraînement requises avant de se rendre au tournoi et qu’il était officiellement en jour de repos lorsqu’il a été aperçu derrière un tapis vert.