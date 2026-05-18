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Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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VIDÉO : Neymar fond en larmes pendant l’hymne brésilien, juste avant le match de Santos, alors que l’annonce de la Coupe du monde approche

Neymar
Santos FC
Brésil
Coupe du monde
Santos FC vs Coritiba
Coritiba
Serie A

Neymar n’a pas pu contenir son émotion dimanche : l’attaquant star a fondu en larmes pendant l’hymne national brésilien, juste avant la rencontre de Serie A entre Santos et Coritiba. Alors que l’annonce de la sélection de la Seleção pour la Coupe du monde 2026 est prévue lundi, le légendaire attaquant semble pleinement conscient de l’enjeu lié à sa possible inclusion dans le groupe.

  • Un moment d'émotion à l'état brut à Vila Belmiro

    La Vila Belmiro a vibré d’une émotion particulière lorsque Neymar a retrouvé la pelouse où tout a commencé pour lui. En serrant sa fille dans ses bras pendant que l’hymne national retentissait, le joueur de 34 ans n’a pu réprimer ses larmes, visiblement conscient du symbole de son retour. Ce moment rare a rappelé le poids personnel qui accompagne le come-back de la star, constamment sous les projecteurs.

    Le match de dimanche contre Coritiba, dernière audition du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avant l’annonce de la liste définitive de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, n’a pas permis à Santos d’éviter une défaite 3-0. Alors que la Seleção s’apprête à disputer un tournoi nord-américain, la séquence virale de son rituel d’avant-match témoigne de la pression et de la détermination qui l’animent à l’idée de porter une dernière fois le maillot des quintuples champions du monde.

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  • Le long chemin vers le retour après un cauchemar lié à une blessure

    Le parcours de Neymar jusqu’à ce retour a été jalonné d’embûches physiques et sportives. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Uruguay en octobre 2023, il a été écarté des terrains pendant une large partie de sa carrière. Son passage ultérieur à Al Hilal, en Arabie saoudite, ne lui a pas permis de retrouver le rythme nécessaire, ce qui a conduit nombre d’observateurs à douter de son retour au plus haut niveau international.

    Un retour sentimental à Santos début 2025 s’est toutefois révélé le catalyseur d’un renouveau, malgré des pépins physiques persistants. Depuis qu’il a retrouvé sa pleine forme en février, il a repris pied, transformant le récit d’un déclin annoncé en une histoire de résilience. Ses performances au Brésil l’ont de nouveau propulsé dans le débat autour de la Seleção, au moment idéal pour Ancelotti.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-VENAFP

    Le compte à rebours final avant la Coupe du monde

    Neymar figurait parmi les 55 joueurs de la présélection brésilienne annoncée la semaine dernière, mais il doit encore convaincre pour intégrer la liste définitive de 26 joueurs. L’annonce officielle de lundi dira si la carrière légendaire de l’ancien Barcelonais comptera une quatrième Coupe du monde. Son palmarès statistique est hors norme : avec 79 buts en 128 sélections, il est le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, ayant dépassé le légendaire Pelé en 2023. Son expérience des tournois 2014, 2018 et 2022 lui confère un leadership de vétéran qu’Ancelotti pourrait ne pas vouloir ignorer.