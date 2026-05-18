VIDÉO : Neymar fond en larmes pendant l’hymne brésilien, juste avant le match de Santos, alors que l’annonce de la Coupe du monde approche

La Vila Belmiro a vibré d’une émotion particulière lorsque Neymar a retrouvé la pelouse où tout a commencé pour lui. En serrant sa fille dans ses bras pendant que l’hymne national retentissait, le joueur de 34 ans n’a pu réprimer ses larmes, visiblement conscient du symbole de son retour. Ce moment rare a rappelé le poids personnel qui accompagne le come-back de la star, constamment sous les projecteurs.

Le match de dimanche contre Coritiba, dernière audition du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avant l’annonce de la liste définitive de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, n’a pas permis à Santos d’éviter une défaite 3-0. Alors que la Seleção s’apprête à disputer un tournoi nord-américain, la séquence virale de son rituel d’avant-match témoigne de la pression et de la détermination qui l’animent à l’idée de porter une dernière fois le maillot des quintuples champions du monde.