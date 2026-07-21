VIDÉO : Neymar est déjà de retour à l’entraînement avec Santos et il marque ! La star brésilienne, dont la Coupe du monde a été gâchée par les blessures, retrouve progressivement son niveau

Après un été décevant, Neymar a officiellement repris l’entraînement avec Santos. Sur son compte Instagram, l’attaquant a partagé une vidéo où il apparaît vif : il enchaîne les exercices, dribble les défenseurs et conclut d’une frappe caractéristique.

Le club lui a réservé un accueil chaleureux, espérant qu’il canalise ses récentes frustrations vers des succès nationaux. Ce retour rapide constitue un véritable coup de pouce pour Santos, qui compte sur l’attaquant pour mener son attaque et rester en bonne forme physique après une période mouvementée sur la scène internationale.



