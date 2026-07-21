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VIDÉO : Neymar est déjà de retour à l’entraînement avec Santos et il marque ! La star brésilienne, dont la Coupe du monde a été gâchée par les blessures, retrouve progressivement son niveau
Santos accueille Neymar pour son retour à l'entraînement
Après un été décevant, Neymar a officiellement repris l’entraînement avec Santos. Sur son compte Instagram, l’attaquant a partagé une vidéo où il apparaît vif : il enchaîne les exercices, dribble les défenseurs et conclut d’une frappe caractéristique.
Le club lui a réservé un accueil chaleureux, espérant qu’il canalise ses récentes frustrations vers des succès nationaux. Ce retour rapide constitue un véritable coup de pouce pour Santos, qui compte sur l’attaquant pour mener son attaque et rester en bonne forme physique après une période mouvementée sur la scène internationale.
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Élimination en Coupe du monde et annonce de la retraite
Ces images d’entraînement, où l’on voit Neymar afficher un visage détendu, contrastent nettement avec les larmes versées lors de son annonce. L’attaquant brésilien a en effet mis un terme à sa carrière internationale après l’élimination surprise du Brésil, battu 2-1 par la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde.
L’attaquant avait pourtant transformé un penalty en fin de match, portant à 80 son total de buts en 130 sélections et consolidant ainsi son statut de meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. Mais cette élimination prématurée a été trop lourde à supporter. Après le coup de sifflet final, l’attaquant a confirmé sa décision dans une déclaration empreinte d’émotion : « J’ai essayé. J’ai essayé. Tout a commencé ici, au MetLife Stadium, et tout s’est terminé ici. C’est fini maintenant. »
Les défis nationaux et les rencontres décisives
Santos traverse une saison nationale délicate et compte plus que jamais sur son joueur phare. Le club pointe à la 15e place du Campeonato Brasileiro Série A, avec seulement 21 points glanés en 19 journées. Prochain rendez-vous : un déplacement au Venezuela pour défier l’Universidad Central de Venezuela lors de la phase intermédiaire de la Copa Sudamericana.
Samedi, le Peixe accueillera Chapecoense, lanterne rouge, en championnat. Son match suivant contre São Paulo, initialement programmé mercredi prochain, devrait être reporté afin de permettre au groupe de se concentrer pleinement sur la manche retour face à l’Universidad Central de Venezuela.
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Le focus se reporte désormais sur le redressement de l’économie nationale.
Sa carrière internationale étant désormais terminée, Neymar doit désormais se consacrer entièrement à sauver la saison de Santos. L'attaquant cherchera à mettre derrière lui ses problèmes physiques récurrents alors qu'il se prépare pour ces prochains matchs décisifs. Si l'on en croit les dernières images d'entraînement, Neymar est très motivé pour faire la différence et permettre à son équipe de remonter au classement.
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