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Muhammad Zaki

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VIDÉO : Neymar, en train de danser, déclenche des scènes CHAOTIQUES alors que la star de Santos se moque de ses rivaux après une victoire en Coupe du Brésil

Neymar
Santos FC
Remo
Remo vs Santos FC
Coupe du Brésil
Serie A

Neymar s’est retrouvé au centre d’une vive altercation après la courte victoire de Santos contre Remo en Coupe du Brésil. La superstar brésilienne a été filmée en train de danser et de se moquer lors d’un échange tendu avec les dirigeants et membres du staff adverses dans le tunnel après avoir décroché une place en quarts de finale.

  • Le chaos éclate dans le tunnel de Belem

    Santos a assuré sa place en quarts de finale de la Coupe du Brésil grâce à une courte victoire 1-0 contre Remo, mais le match a rapidement été éclipsé par de vilaines scènes au coup de sifflet final. Neymar, pris pour cible par les supporters locaux tout au long de la rencontre au Mangueirão, a réagi aux huées incessantes en envoyant des baisers à la foule alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire.

    L'icône brésilienne, qui a récemment annoncé sa retraite internationale, a ensuite été vue en train de danser de manière provocatrice et de crier « Éliminés ! Éliminés ! » aux dirigeants et supporters de Remo dans la zone mixte, attisant encore davantage une atmosphère déjà volatile. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le public de Remo a répondu par des gestes obscènes et des débordements agressifs, seules les barrières de sécurité empêchant une altercation physique entre les deux camps.

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  • Le président de Remo lance une violente attaque

    Les répercussions de l’incident ont été immédiates et personnelles, le président de Remo, Antonio Carlos Teixeira, ne mâchant pas ses mots dans son analyse du comportement de la star de Santos après le match. S’exprimant auprès de O Fluxo, le dirigeant du club a fait part de son dégoût face à l’attitude du vétéran, suggérant que Neymar est un mauvais modèle pour la jeune génération de supporters qui l’admire.

    Teixeira a déclaré : « Ce bon à rien de Neymar, qui est idolâtré par beaucoup d’enfants, a fait son cinéma ici avant de venir nous provoquer. C’est notre faute si on idolâtre une bande de bons à rien comme ce type. »

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    Impact sur le terrain

    Malgré les feux d’artifice d’après-match, Neymar a joué un rôle central dans la victoire de Santos. Après un match aller conclu sur un score nul et vierge à la Vila Belmiro, le match retour est lui aussi resté bloqué jusqu’à la pause. Entré en jeu à la mi-temps à la place de Gabriel Bontempo, l’ancien du Paris Saint-Germain et de Barcelone a apporté l’étincelle dont les visiteurs avaient désespérément besoin. Il a démontré que sa classe restait intacte en pénétrant dans la surface pour servir un autre remplaçant, Rony, qui a conclu pour faire tomber son ancien club.

    Cette victoire permet à Santos de poursuivre sa quête d’un trophée, tout en lui assurant une rentrée financière significative grâce à sa qualification pour les quarts de finale. Les conséquences disciplinaires de l’altercation dans le tunnel restent toutefois à déterminer, les autorités du football brésilien étant susceptibles d’examiner les signalements concernant les provocations. Ce nouvel épisode intervient également au moment où Neymar jette un nouveau doute sur sa carrière de joueur. En admettant qu’il ne savait pas « combien de temps encore je vais continuer », l’attaquant a expliqué qu’il comptait honorer son contrat jusqu’en décembre avant de décider de son avenir.

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