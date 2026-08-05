Santos a assuré sa place en quarts de finale de la Coupe du Brésil grâce à une courte victoire 1-0 contre Remo, mais le match a rapidement été éclipsé par de vilaines scènes au coup de sifflet final. Neymar, pris pour cible par les supporters locaux tout au long de la rencontre au Mangueirão, a réagi aux huées incessantes en envoyant des baisers à la foule alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire.

L'icône brésilienne, qui a récemment annoncé sa retraite internationale, a ensuite été vue en train de danser de manière provocatrice et de crier « Éliminés ! Éliminés ! » aux dirigeants et supporters de Remo dans la zone mixte, attisant encore davantage une atmosphère déjà volatile. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le public de Remo a répondu par des gestes obscènes et des débordements agressifs, seules les barrières de sécurité empêchant une altercation physique entre les deux camps.