VIDÉO : Neymar change de look pour la Coupe du monde 2026. La star brésilienne affiche une nouvelle coupe de cheveux tout en recourant à une technologie de la NASA pour surmonter son dernier problème physique

Dans une course contre la montre pour être au top sur la plus grande scène qui soit, Neymar mise sur les technologies de pointe afin d’accélérer la guérison de sa blessure musculaire au mollet droit. L’attaquant suit un protocole de soins non conventionnel, distinct des méthodes traditionnelles de rééducation sur le terrain d’entraînement.

Samedi dernier, l’attaquant a été filmé sur un tapis roulant anti-gravité, un équipement qui permet de marcher ou de courir en atténuant les chocs habituellement ressentis au niveau de la zone blessée. Conçu pour soulager les membres inférieurs tout en maintenant la condition cardiovasculaire et l’engagement musculaire, cet outil offre au joueur de 34 ans les meilleures chances de récupération.