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VIDÉO : Neymar change de look pour la Coupe du monde 2026. La star brésilienne affiche une nouvelle coupe de cheveux tout en recourant à une technologie de la NASA pour surmonter son dernier problème physique
Un rétablissement digne de l’ère spatiale pour la star de la Seleção
Dans une course contre la montre pour être au top sur la plus grande scène qui soit, Neymar mise sur les technologies de pointe afin d’accélérer la guérison de sa blessure musculaire au mollet droit. L’attaquant suit un protocole de soins non conventionnel, distinct des méthodes traditionnelles de rééducation sur le terrain d’entraînement.
Samedi dernier, l’attaquant a été filmé sur un tapis roulant anti-gravité, un équipement qui permet de marcher ou de courir en atténuant les chocs habituellement ressentis au niveau de la zone blessée. Conçu pour soulager les membres inférieurs tout en maintenant la condition cardiovasculaire et l’engagement musculaire, cet outil offre au joueur de 34 ans les meilleures chances de récupération.
Comment fonctionne le tapis roulant de la NASA
Le fonctionnement de la machine est à la fois fascinant et redoutablement efficace. Une jupe gonflable spécialisée maintient l’athlète au niveau de la taille, ce qui permet d’exercer une charge parfaitement dosée sur les jambes. Médecins, kinésithérapeutes et préparateurs physiques peuvent ainsi augmenter progressivement le pourcentage de poids corporel supporté, en parallèle de la progression de la récupération du joueur.
Si elle évoque le futur, cette technologie est un incontournable du football de haut niveau depuis plus de dix ans. Plusieurs grands clubs brésiliens, comme Cruzeiro et Flamengo, l’ont déjà adoptée pour accélérer le retour de leurs stars après une période d’inactivité. Aujourd’hui, la sélection nationale y recourt pour s’assurer que son joueur vedette soit prêt pour le match d’ouverture du tournoi.
La nouvelle coiffure de Neymar pour la Coupe du monde
En pleine convalescence après sa blessure, la star brésilienne a choisi de revenir sur les terrains avec un nouveau look : des reflets blonds plus clairs et une coiffure évoquant celle qu’il portait lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Son coiffeur attitré, Wagner Tenorio, a dévoilé cette transformation sur les réseaux sociaux.
Cette nouvelle coupe a immédiatement suscité de vives réactions chez les supporters sur les réseaux sociaux, nombreux étant ceux qui y voient un écho de certaines des apparitions les plus emblématiques de Neymar en Coupe du monde. Le joueur de 34 ans a pour habitude de modifier sa coiffure à l’aube des grands tournois.
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Ancelotti se félicite du retour opportun de Neymar
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, conserve son optimisme : Neymar, figure emblématique de la Seleção, pourrait être rétabli à temps de sa blessure au mollet pour disputer la Coupe du monde. Le technicien italien a confirmé que la star de Santos réalisait d’excellents progrès à l’entraînement individuel et qu’il passerait un examen médical décisif lundi, préalable nécessaire pour rejoindre éventuellement le groupe la semaine prochaine.
Le Brésil, nation la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde avec cinq trophées, figure dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l’Écosse et d’Haïti.