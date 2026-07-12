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VIDÉO : Neymar a-t-il jamais été suffisamment en forme pour disputer la Coupe du monde 2026 ? Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a été aperçu au volant d’un scooter électrique dans le parc d’attractions Universal Orlando
Des vacances à Orlando pour digérer la défaite contre la Seleção
Neymar a été aperçu en train de profiter d’un moment de détente en Floride après l’élimination décevante de la Seleção de la Coupe du monde 2026. L’attaquant prolifique a été vu lors d’une sortie en famille à Universal Orlando, vêtu d’une tenue décontractée composée d’une casquette, de lunettes de soleil et d’un t-shirt noir et blanc. Cependant, c’est son choix de moyen de transport qui a attiré l’attention des autres touristes.
L’ancienne star du FC Barcelone et du PSG a opté pour un scooter électrique afin de parcourir ce vaste parc d’attractions, ce qui a conduit nombre d’observateurs à se demander s’il souffrait encore d’une blessure contractée lors du stage de préparation ou s’il cherchait simplement à éviter la fatigue provoquée par la chaleur d’Orlando.
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Selon le Daily Star, un témoin a déclaré : « Au début, personne n’avait vraiment compris que c’était lui, puis il s’est fait assaillir par la foule. Je ne sais pas pourquoi il était en scooter, mais il faisait une chaleur torride. Nous avons d’abord remarqué sa présence alors que nous dînions dans un restaurant situé dans une autre partie du parc ; puis nous avons entendu un agent de sécurité affirmer que c’était Neymar, alors nous nous sommes dirigés vers la section suivante du parc. À notre arrivée, les agents nous ont pris pour des membres de son équipe de sécurité, ce qui nous a permis de rester relativement proches de lui. »
Retraite confirmée après la défaite face à la Norvège
Ces apparitions en Floride interviennent après l’élimination surprise du Brésil, battu 2-1 par la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, un coup de tonnerre dans le monde du football. Neymar avait bien transformé un penalty à la 10^e minute du temps additionnel, mais son but n’a pas suffi à éviter une sortie prématurée des Auriverdes.
Dans la foulée de cette défaite chargée d’émotion, le joueur de 34 ans a annoncé sa retraite internationale. Au cours d’une carrière historique avec la Seleção, il a disputé 130 matchs et est devenu le meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 80 réalisations.
Malgré ses exploits individuels, il quitte la scène sans le trophée suprême, qui échappe au Brésil depuis 2002.
- AFP
Matthaus tance le comportement de Neymar lors du tournoi.
Neymar a essuyé de vives critiques de la part de légendes du football européen concernant sa performance et son attitude lors du dernier match du Brésil. L'icône allemande Lothar Matthäus s'est montré particulièrement cinglant, laissant entendre que Neymar n'était pas entièrement concentré sur les objectifs de l'équipe dans les moments de forte pression face à la Norvège.
Dans sa chronique, Matthäus a déclaré : « Je me réjouis de l’élimination du Brésil. Je ne supporte plus ces jérémiades et ces gesticulations. Au lieu de tirer rapidement son penalty, Neymar s’est disputé avec le gardien avant et après le coup de pied. Ce comportement montre clairement qu’il fait passer son ego avant la réussite de l’équipe. »
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