VIDÉO : Neymar a-t-il jamais été suffisamment en forme pour disputer la Coupe du monde 2026 ? Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a été aperçu au volant d’un scooter électrique dans le parc d’attractions Universal Orlando

Ces apparitions en Floride interviennent après l’élimination surprise du Brésil, battu 2-1 par la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, un coup de tonnerre dans le monde du football. Neymar avait bien transformé un penalty à la 10^e minute du temps additionnel, mais son but n’a pas suffi à éviter une sortie prématurée des Auriverdes.

Dans la foulée de cette défaite chargée d’émotion, le joueur de 34 ans a annoncé sa retraite internationale. Au cours d’une carrière historique avec la Seleção, il a disputé 130 matchs et est devenu le meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 80 réalisations.

Malgré ses exploits individuels, il quitte la scène sans le trophée suprême, qui échappe au Brésil depuis 2002.