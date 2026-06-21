Neymar a été aperçu de retour sur la pelouse ce samedi dans le New Jersey, où il a intensifié sa rééducation alors que le Brésil s’apprête à aborder le dernier tour de la phase de groupes. L’attaquant de Santos, écarté des terrains depuis le début de la compétition, a été filmé en train d’enchaîner des exercices ballon au pied, ravivant l’espoir des supporters de la Seleção : leur numéro 10 pourrait être prêt plus tôt que prévu pour briller sur le sol nord-américain.

Pendant que le reste du groupe effectuait une séance de récupération en salle au centre d’entraînement de Columbia Park, le numéro 10 a enchaîné des exercices avec le latéral Alex Sandro. Victime d’une élongation du mollet de grade 2, l’attaquant aurait dû observer deux à trois semaines d’arrêt ; or sa progression accélérée pourrait lui permettre de réintégrer le groupe plus tôt que prévu.