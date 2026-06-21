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VIDÉO : Neymar à l'entraînement ! La superstar brésilienne, remise de sa blessure, espère faire ses débuts dans la Coupe du monde 2026 face à l'Écosse
Neymar accélère sa rééducation dans le New Jersey.
Neymar a été aperçu de retour sur la pelouse ce samedi dans le New Jersey, où il a intensifié sa rééducation alors que le Brésil s’apprête à aborder le dernier tour de la phase de groupes. L’attaquant de Santos, écarté des terrains depuis le début de la compétition, a été filmé en train d’enchaîner des exercices ballon au pied, ravivant l’espoir des supporters de la Seleção : leur numéro 10 pourrait être prêt plus tôt que prévu pour briller sur le sol nord-américain.
Pendant que le reste du groupe effectuait une séance de récupération en salle au centre d’entraînement de Columbia Park, le numéro 10 a enchaîné des exercices avec le latéral Alex Sandro. Victime d’une élongation du mollet de grade 2, l’attaquant aurait dû observer deux à trois semaines d’arrêt ; or sa progression accélérée pourrait lui permettre de réintégrer le groupe plus tôt que prévu.
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Ancelotti confirme la date de son retour
Après la victoire du Brésil face à Haïti, le sélectionneur Carlo Ancelotti a livré l’information que les supporters attendaient impatiemment. Le technicien italien s’est montré prudent à propos de sa star, mais a confirmé que le processus d’intégration entrait dans sa phase finale. Le joueur de 34 ans doit d’abord retrouver progressivement son niveau physique lors d’une séance individuelle avant de rejoindre ses coéquipiers pour des entraînements tactiques collectifs en début de semaine.
Ancelotti a déclaré : « Neymar s'entraînera demain individuellement, puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse. » Un atout tactique majeur pour la Seleção, qui a jusqu'ici traversé la phase de groupes sans son meilleur buteur de tous les temps.
- Getty Images Sport
Prendre de l'élan avant les phases éliminatoires
Malgré des incertitudes persistantes liées aux blessures, le moral reste au beau fixe dans le camp brésilien après l’écrasante victoire 3-0 contre Haïti, durant laquelle Matheus Cunha et Vinicius Junior ont trouvé le chemin des filets. Ce succès a permis aux quintuples champions du monde de retrouver leur rythme après un début de tournoi laborieux, marqué par un match nul contre le Maroc. Avec quatre points au compteur, un simple match nul face à l’Écosse devrait suffire pour valider leur billet pour les huitièmes de finale.
La simple présence de Neymar dans le vestiaire et sur les terrains d’entraînement suffit à rebooster le groupe, déterminé à mettre fin à son attente d’un sixième titre mondial. Sauf blessure de dernière minute, l’attaquant vétéran effectuera son retour à Miami ce mercredi. Il offrira alors à Ancelotti une puissance de feu supplémentaire pour franchir l’ultime obstacle du groupe C et aborder les seizièmes de finale avec une ligne d’attaque au complet.