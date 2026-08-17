Vidéo : Neves sauve Inzaghi et qualifie Al-Hilal pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi

Le milieu de terrain portugais du Al-Hilal, Ruben Neves, a sauvé son équipe d'une soirée compliquée, en la menant à la victoire face à Al-Raed et à la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, lors d'un match où « le Leader » a affiché un visage en deçà des attentes, avant que la star portugaise n'intervienne et ne règle les choses en faveur de son équipe.

Al-Hilal a affronté Al-Raed ce lundi soir dans le cadre des seizièmes de finale, et a eu besoin des efforts de Neves pour franchir l'obstacle de son adversaire, après avoir ouvert le score sur un penalty, avant de revenir dans les dernières minutes et d'ajouter le deuxième but d'une magnifique manière, plaçant son équipe sur la voie du tour suivant.