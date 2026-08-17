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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : Neves sauve Inzaghi et qualifie Al-Hilal pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi

Al-Raed vs Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
R. Neves
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Portugal
Italie

La star portugaise brille lors de la nuit de la plus prestigieuse des coupes

Le milieu de terrain portugais du Al-Hilal, Ruben Neves, a sauvé son équipe d'une soirée compliquée, en la menant à la victoire face à Al-Raed et à la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, lors d'un match où « le Leader » a affiché un visage en deçà des attentes, avant que la star portugaise n'intervienne et ne règle les choses en faveur de son équipe.

Al-Hilal a affronté Al-Raed ce lundi soir dans le cadre des seizièmes de finale, et a eu besoin des efforts de Neves pour franchir l'obstacle de son adversaire, après avoir ouvert le score sur un penalty, avant de revenir dans les dernières minutes et d'ajouter le deuxième but d'une magnifique manière, plaçant son équipe sur la voie du tour suivant.

  • Neves ouvre la voie sur penalty

    Le premier but d'Al-Hilal a été inscrit par Neves sur un penalty, le joueur portugais s'étant chargé de l'exécuter avec une grande assurance, poursuivant ainsi sa remarquable réussite sur les tirs au but et offrant l'avantage au « Zaïm » dans la rencontre.

    Mais ce but n'a pas mis fin aux difficultés d'Al-Hilal, qui n'a pas affiché le visage offensif attendu et a éprouvé beaucoup de mal à imposer sa domination sur le déroulement du match, ce qui a permis à Al-Raed de conserver ses chances de revenir jusque dans les dernières minutes.

    Alors que l'incertitude persistait, Neves s'est de nouveau montré au rendez-vous en inscrivant le deuxième but d'Al-Hilal à la 81e minute d'une superbe frappe, scellant ainsi la rencontre et menant l'équipe vers la sérénité, au milieu des grandes célébrations de ses coéquipiers et des supporters.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Neves sauve Inzaghi d'une soirée difficile

    La valeur des buts de Neves ne tenait pas seulement au résultat, mais aussi au timing, d'autant plus qu'Al-Hilal a affiché un visage pâle durant de longues périodes de la rencontre et n'a pas livré la prestation qu'attendaient ses supporters sous la conduite de l'Italien Simone Inzaghi.

    L'entraîneur italien s'exposait à davantage de critiques en cas de faux pas d'Al-Hilal face à Al-Raed, mais l'éclat de Neves l'a sauvé d'un scénario bien plus difficile, après que le joueur a tranché la confrontation au moment opportun et offert à son équipe son billet pour la qualification.

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    Avec cette victoire, Al-Hilal a poursuivi son parcours en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et a atteint les huitièmes de finale, tandis que Neves a quitté la rencontre en tant que premier homme du dénouement, après avoir inscrit deux buts et fait la différence lors d'une soirée où « Al-Zaïm » avait besoin d'un joueur pour le sauver d'un résultat qui aurait pu ouvrir une nouvelle porte aux critiques.

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