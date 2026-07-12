Le match a été un véritable tourbillon d’émotions, concluant sur une victoire spectaculaire 3-1 en prolongation pour l’équipe de Lionel Scaloni. Si les buts de Julian Alvarez et de Lautaro Martinez ont assuré la qualification, c’est l’image de Messi en train de sermonner l’arbitre qui a dominé les discussions sur les réseaux sociaux après le coup de sifflet final.

La tension a culminé lors d’un coup de pied arrêté, alors que la Suisse s’apprêtait à tirer un coup franc. Positionné dans le mur, Messi a jugé que Pinheiro se montrait trop agressif dans son organisation des joueurs. D’après les experts en lecture labiale de la chaîne de télévision, l’octuple Ballon d’Or a alors lancé un avertissement ferme à l’arbitre : « Parle-moi correctement. Ne me manque pas de respect. Parle-moi correctement ; je t’ai parlé correctement. »