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VIDÉO : « Ne me manque pas de respect » - Lionel Messi se dispute avec un arbitre de la Coupe du monde : la légende argentine rappelle à l'ordre l'officiel de la FIFA
Messi perd son sang-froid face à l'arbitre
Le match a été un véritable tourbillon d’émotions, concluant sur une victoire spectaculaire 3-1 en prolongation pour l’équipe de Lionel Scaloni. Si les buts de Julian Alvarez et de Lautaro Martinez ont assuré la qualification, c’est l’image de Messi en train de sermonner l’arbitre qui a dominé les discussions sur les réseaux sociaux après le coup de sifflet final.
La tension a culminé lors d’un coup de pied arrêté, alors que la Suisse s’apprêtait à tirer un coup franc. Positionné dans le mur, Messi a jugé que Pinheiro se montrait trop agressif dans son organisation des joueurs. D’après les experts en lecture labiale de la chaîne de télévision, l’octuple Ballon d’Or a alors lancé un avertissement ferme à l’arbitre : « Parle-moi correctement. Ne me manque pas de respect. Parle-moi correctement ; je t’ai parlé correctement. »
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La notoriété grandissante de Pinheiro dans le monde du football
Pinheiro n’est pas un novice sur la grande scène. À 38 ans, cet arbitre portugais est largement reconnu comme l’un des meilleurs officiers du football européen. Il s’est forgé une solide réputation grâce à son travail dans le football national et lors des compétitions continentales, ce qui lui a valu d’être sélectionné parmi les arbitres du tournoi en Amérique du Nord.
Ayant obtenu son badge international de la FIFA en 2016, il a depuis évolué dans des environnements à haute pression, notamment en Ligue des champions et lors de la Supercoupe de l’UEFA 2025. Cependant, gérer une personnalité aussi charismatique que Messi lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde s’est avéré un défi unique pour l’arbitre originaire de Vila Nova de Famalicão.
- AFP
Les tenants du titre se qualifient pour les demi-finales
Grâce à cette victoire étriquée face à une équipe suisse tenace, l’Argentine reste en course pour défendre le titre conquis au Qatar. Le leadership de Messi, tant par son jeu que par son audace à défier l’autorité, demeure le moteur d’une formation qui aspire à devenir la première depuis le Brésil de 1962 à enchaîner deux Coupes du monde. Les attentes sont désormais au zénith alors que l’Albiceleste se prépare pour une demi-finale explosive contre l’Angleterre mercredi.
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