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VIDÉO : Nahuel Molina récidive ! La star de l'Atlético marque un but magnifique pour la deuxième semaine consécutive et surprend le Real Madrid
Un nouveau coup de génie de l'Argentin
Ce sont parfois les actions inattendues qui marquent le plus les esprits, et c’est exactement ce qu’a fait Nahuel Molina pour l’Atlético Madrid lors du derby contre le Real Madrid. Le vainqueur de la Coupe du monde s’est forgé une réputation de joueur spectaculaire, et son dernier exploit contre ses rivaux madrilènes ne fait que venir enrichir son palmarès déjà bien fourni.
L'action a débuté lorsque Julian Alvarez a trouvé Molina sur le flanc droit. Disposant d'espace pour s'exprimer, Molina n'a pas hésité. Même depuis une distance considérable, il a décoché un tir fulgurant qui s'est logé dans la lucarne droite, ne laissant aucune chance à Andriy Lunin dans les cages du Real Madrid.
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- Getty Images Sport
Deux superbes buts consécutifs pour Molina
Ce but a rappelé aux supporters la superbe frappe lointaine de Molina contre Getafe : ses deux réalisations en Liga ont désormais un point commun : une puissance et une précision à l'état pur. La régularité avec laquelle il trouve désormais le chemin des filets depuis loin devient une arme tactique majeure pour l'équipe de Diego Simeone.
Bien qu'il n'ait inscrit que deux buts dans l'élite espagnole, ces deux réalisations ont été absolument spectaculaires, démontrant que Molina n'hésite pas à prendre des risques lorsque l'occasion se présente. Sa capacité à apporter de la profondeur et un danger offensif sur le côté droit est devenue essentielle dans la transition défensive-offensive de l'Atleti lors des matchs à enjeux élevés.
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Le Real Madrid a riposté pour décrocher une victoire cruciale
Réduire au silence l'un des stades les plus emblématiques du football mondial n'est pas une mince affaire, mais c'est exactement ce qu'a réussi Molina en envoyant le ballon se loger dans la lucarne. L'audace même de tenter ce tir depuis une telle distance a pris la défense du Real Madrid au dépourvu, brisant momentanément l'élan des champions en titre.
Cependant, l'Atlético de Madrid n'a pas su tirer parti de ce moment, Vinícius Júnior réagissant rapidement en inscrivant un troisième but qui a finalement scellé la victoire du Real Madrid. Grâce à ce résultat, les Blancos totalisent désormais 69 points, ce qui les maintient à quatre points du leader de la Liga, Barcelone.
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