VIDÉO : Nahuel Molina récidive ! La star de l'Atlético marque un but magnifique pour la deuxième semaine consécutive et surprend le Real Madrid

Ce sont parfois les actions inattendues qui marquent le plus les esprits, et c’est exactement ce qu’a fait Nahuel Molina pour l’Atlético Madrid lors du derby contre le Real Madrid. Le vainqueur de la Coupe du monde s’est forgé une réputation de joueur spectaculaire, et son dernier exploit contre ses rivaux madrilènes ne fait que venir enrichir son palmarès déjà bien fourni.

L'action a débuté lorsque Julian Alvarez a trouvé Molina sur le flanc droit. Disposant d'espace pour s'exprimer, Molina n'a pas hésité. Même depuis une distance considérable, il a décoché un tir fulgurant qui s'est logé dans la lucarne droite, ne laissant aucune chance à Andriy Lunin dans les cages du Real Madrid.