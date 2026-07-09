VIDÉO : Morgan Rogers pris de court par un « journaliste stagiaire » alors que la star anglaise est poussée à révéler le joueur le plus rapide des Three Lions

Spence a profité de l’instant pour vérifier la véracité des rumeurs le présentant comme le joueur le plus rapide des Three Lions. Il a demandé : « Ces dernières semaines, beaucoup ont spéculé sur l’identité du joueur le plus rapide de l’équipe. Est-il exact que Djed Spence est le plus rapide ? »

Rogers a alors éclaté de rire avant de répondre avec malice, citant Anthony Gordon comme possible rival. « Je ne parierais pas contre toi dans une course, a-t-il lancé à Spence. Mais certains, dont Gordon, prétendent pouvoir te battre. J’aimerais voir ça. On verra bien qui l’emportera, mais je ne parierais pas contre toi. »