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VIDÉO : Morgan Rogers pris de court par un « journaliste stagiaire » alors que la star anglaise est poussée à révéler le joueur le plus rapide des Three Lions
- Getty Images Sport
Spence fait irruption dans la salle de presse
Le meneur de jeu d’Aston Villa a été pris de court lors d’une conférence de presse au KC Parks. Un visage familier lui a soudainement subtilisé le micro : le latéral de Tottenham, en mode journaliste en herbe, a interrogé son coéquipier en sélection. Cette opération commando a immédiatement brisé la glace, contraignant l’homme sur le podium à trancher publiquement un contentieux de vestiaire sur leur meilleur sprinteur.
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Rogers met fin au débat sur la vitesse
Spence a profité de l’instant pour vérifier la véracité des rumeurs le présentant comme le joueur le plus rapide des Three Lions. Il a demandé : « Ces dernières semaines, beaucoup ont spéculé sur l’identité du joueur le plus rapide de l’équipe. Est-il exact que Djed Spence est le plus rapide ? »
Rogers a alors éclaté de rire avant de répondre avec malice, citant Anthony Gordon comme possible rival. « Je ne parierais pas contre toi dans une course, a-t-il lancé à Spence. Mais certains, dont Gordon, prétendent pouvoir te battre. J’aimerais voir ça. On verra bien qui l’emportera, mais je ne parierais pas contre toi. »
- Getty Images
Un match à élimination directe contre la Norvège se profile
L'Angleterre se concentre désormais sur son prochain adversaire, une solide équipe norvégienne, qu'elle affrontera en quart de finale à Miami. Thomas Tuchel doit remanier sa défense suite au carton rouge reçu par le défenseur central Jarell Quansah lors de la récente rencontre houleuse contre le Mexique. Néanmoins, l'élan donné par cette victoire héroïque face à « El Tri », associé à la forme exceptionnelle de Jude Bellingham, donne aux Three Lions l'espoir d'atteindre les demi-finales.
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