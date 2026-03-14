VIDÉO : Moment insolite où l'arbitre se retrouve pris au milieu du rassemblement de Chelsea avant le match contre Newcastle

L'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a précisé que ce rituel particulier, devenu une habitude ces dernières semaines, ne venait pas du banc des entraîneurs. À la suite d'un rassemblement similaire avant la victoire contre Aston Villa, le manager a expliqué que ce sont les joueurs eux-mêmes qui sont à l'origine de cette démonstration d'unité visant à renforcer la responsabilité collective.

À propos de cette routine, Rosenior a déclaré : « Non, ça ne venait pas de moi. L'idée est venue des joueurs, et je l'apprécie vraiment car ils font preuve d'unité, de solidarité et d'esprit d'équipe, et je pense que c'est indispensable. Avant même de parler de tactiques ou de systèmes, il faut un groupe de joueurs prêts à courir et à se battre les uns pour les autres. »