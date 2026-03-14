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VIDÉO : Moment insolite où l'arbitre se retrouve pris au milieu du rassemblement de Chelsea avant le match contre Newcastle
L'invité inattendu
L'incident s'est produit alors que la tension montait à l'approche du coup d'envoi contre Newcastle. Tierney avait pris place au point central lorsque les joueurs de Chelsea se sont rassemblés. Au lieu de s'écarter, ils ont formé un cercle juste autour de lui, plaçant ainsi l'arbitre, sans le vouloir, au centre de l'attention. Bien qu'il ait eu l'air perplexe, Tierney a fait preuve de professionnalisme en attendant que la foule de maillots bleus se disperse.
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Une tradition portée par les joueurs
L'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a précisé que ce rituel particulier, devenu une habitude ces dernières semaines, ne venait pas du banc des entraîneurs. À la suite d'un rassemblement similaire avant la victoire contre Aston Villa, le manager a expliqué que ce sont les joueurs eux-mêmes qui sont à l'origine de cette démonstration d'unité visant à renforcer la responsabilité collective.
À propos de cette routine, Rosenior a déclaré : « Non, ça ne venait pas de moi. L'idée est venue des joueurs, et je l'apprécie vraiment car ils font preuve d'unité, de solidarité et d'esprit d'équipe, et je pense que c'est indispensable. Avant même de parler de tactiques ou de systèmes, il faut un groupe de joueurs prêts à courir et à se battre les uns pour les autres. »
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Tierney sous les projecteurs
En tant que vétéran de la Premier League, Paul Tierney a presque tout vu, mais se retrouver au centre d'un discours d'équipe était sans doute une première pour lui. Cette scène a apporté un moment de détente bienvenu avant le sérieux d'une rencontre cruciale. Pour Rosenior, le fait que ses joueurs prennent de telles initiatives est un signe positif de la bonne ambiance qui règne dans le vestiaire.
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