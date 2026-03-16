VIDÉO : Moment extrêmement gênant où le gardien Marc-André ter Stegen se voit refuser le droit de voter à l'élection présidentielle du FC Barcelone en raison d'une « erreur administrative »

Dans une scène qui est rapidement devenue virale, on a pu voir Ter Stegen se voir refuser le droit de voter au bureau de vote après avoir fait la queue pour attendre son tour. Le gardien de but de 33 ans, actuellement prêté au FC Gérone, faisait partie des milliers de membres censés participer à la bataille électorale décisive opposant Joan Laporta à Victor Font.

Le gardien de but chevronné est arrivé au stade prêt à donner son avis sur l'orientation future du club, mais il s'est heurté à un refus catégorique de la part des responsables électoraux. Le nom de l'international allemand ne figurait apparemment pas sur la liste électorale, ce qui a donné lieu à un échange incroyablement gênant devant les caméras et les autres supporters au Spotify Camp Nou.