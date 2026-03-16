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Muhammad Zaki

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VIDÉO : Moment extrêmement gênant où le gardien Marc-André ter Stegen se voit refuser le droit de voter à l'élection présidentielle du FC Barcelone en raison d'une « erreur administrative »

Le gardien de but du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, a vécu un moment extrêmement embarrassant lorsqu'il s'est vu refuser de manière inattendue l'accès au scrutin pour l'élection présidentielle du club. Le gardien de but chevronné s'est vu privé de la possibilité de voter en raison d'un imprévu, manquant ainsi l'occasion de faire entendre sa voix avant que Joan Laporta ne soit finalement déclaré vainqueur.

  • Une situation embarrassante pour Ter Stegen le jour des élections

    Dans une scène qui est rapidement devenue virale, on a pu voir Ter Stegen se voir refuser le droit de voter au bureau de vote après avoir fait la queue pour attendre son tour. Le gardien de but de 33 ans, actuellement prêté au FC Gérone, faisait partie des milliers de membres censés participer à la bataille électorale décisive opposant Joan Laporta à Victor Font.

    Le gardien de but chevronné est arrivé au stade prêt à donner son avis sur l'orientation future du club, mais il s'est heurté à un refus catégorique de la part des responsables électoraux. Le nom de l'international allemand ne figurait apparemment pas sur la liste électorale, ce qui a donné lieu à un échange incroyablement gênant devant les caméras et les autres supporters au Spotify Camp Nou.

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  • Explication de l'erreur administrative

    Le problème trouve son origine dans les règles spécifiques régissant la structure de propriété unique du FC Barcelone. Si chaque joueur est automatiquement inscrit comme membre du club dès sa signature chez les Blaugrana, c'est à lui qu'il incombe de veiller à ce que son adhésion reste active. Une source a confirmé à ESPN que Ter Stegen n'avait pas mis à jour ses informations d'adhésion conformément aux exigences récentes. Son statut n'ayant pas été correctement renouvelé, ses coordonnées n'ont pas été reprises dans la liste finale des 114 504 électeurs éligibles.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    Laporta remporte une victoire écrasante

    Le scrutin s'est finalement conclu par le maintien d'un visage familier à la tête du club. Laporta s'est assuré un mandat de cinq ans en tant que président, repoussant la tentative de Font. Ce fut un résultat sans appel pour le président sortant, qui a réussi à conserver son emprise sur le pouvoir malgré une campagne marquée par des tensions institutionnelles et des débats très médiatisés. La victoire de Laporta s'est accompagnée d'une marge de soutien significative, puisqu'il a recueilli plus de 32 000 voix contre environ 14 000 pour Font. Ce résultat confère au conseil d'administration la force dont il estime avoir besoin pour mener à bien le réaménagement du stade et la restructuration financière du club, tout en conservant son avantage concurrentiel sportif actuel sous la houlette de Hansi Flick.

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