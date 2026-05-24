Une vidéo émouvante, diffusée par le compte officiel de la Premier League sur X, a immortalisé ce moment fort après le match nul 1-1 entre Liverpool et Brentford lors de la dernière journée de la saison 2025-2026. L’attaquant égyptien se tenait sur la pelouse aux côtés de ses deux filles, visiblement ému, tandis que la foule d’Anfield lui chantait a cappella « You’ll Never Walk Alone ». Incapable de retenir ses larmes face à l’hommage des supporters, il a salué la foule et savouré les derniers instants de sa carrière à Liverpool.

Plus tôt, après avoir cédé sa place à Jeremie Frimpong (74^e), l’attaquant avait quitté la pelouse sous les ovations, traversant une haie d’honneur formée par ses coéquipiers avant d’embrasser l’entraîneur Arne Slot. Il avait aussi participé à l’action décisive en servant Curtis Jones, portant à 93 son total de passes décisives en Premier League et surpassant ainsi le record de Steven Gerrard à Liverpool, avant de revenir sur cet événement au micro de Sky Sports.



