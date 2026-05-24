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VIDÉO : Mohamed Salah fond en larmes devant la fameuse tribune Kop d’Anfield après son dernier match avec Liverpool
Scènes émouvantes à Anfield
Une vidéo émouvante, diffusée par le compte officiel de la Premier League sur X, a immortalisé ce moment fort après le match nul 1-1 entre Liverpool et Brentford lors de la dernière journée de la saison 2025-2026. L’attaquant égyptien se tenait sur la pelouse aux côtés de ses deux filles, visiblement ému, tandis que la foule d’Anfield lui chantait a cappella « You’ll Never Walk Alone ». Incapable de retenir ses larmes face à l’hommage des supporters, il a salué la foule et savouré les derniers instants de sa carrière à Liverpool.
Plus tôt, après avoir cédé sa place à Jeremie Frimpong (74^e), l’attaquant avait quitté la pelouse sous les ovations, traversant une haie d’honneur formée par ses coéquipiers avant d’embrasser l’entraîneur Arne Slot. Il avait aussi participé à l’action décisive en servant Curtis Jones, portant à 93 son total de passes décisives en Premier League et surpassant ainsi le record de Steven Gerrard à Liverpool, avant de revenir sur cet événement au micro de Sky Sports.
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Léguer un héritage durable
Le poids émotionnel de neuf saisons au cours desquelles Liverpool a conquis tous les grands titres, dont deux couronnes de Premier League et la Ligue des champions, a submergé Mohamed Salah. À 33 ans, l’attaquant égyptien a reconnu que son départ d’Anfield avait fissuré son habituelle impassibilité : « J’ai beaucoup pleuré – je crois que je n’ai jamais autant pleuré de toute ma vie ! Mais c’est très dur de quitter un endroit comme celui-ci. J’ai aussi versé quelques larmes au centre d’entraînement. Je ne suis pas quelqu’un d’émotif, on ne le voit pas souvent dans les médias. Vous me voyez toujours dur, agressif, mais à l’intérieur, je réagis comme un bébé. C’est très compliqué. Nous avons laissé notre jeunesse ici, en partageant tout, du début à la fin. Nous n’aurions même pas osé rêver de ce que nous avons accompli, mais nous l’avons fait pour ce club. Nous l’avons remis à sa place. »
Un lien fort avec les fans
Mohamed Salah savoure l’admiration d’un public qui l’idolâtre depuis 2017. Il exprime une immense fierté pour ses exploits collectifs et individuels, tout en soulignant que le lien indéfectible avec les supporters reste sa plus grande récompense. Interrogé sur son départ, l’attaquant égyptien déclare : « Oui, je pense que c’est la vie. Je regarde en arrière et je me dis : “Voulaient-ils plus que ce que j’ai accompli ?” Pas vraiment. Collectivement et individuellement, nous avons tout gagné. Le plus important quand on part, comme on le voit aujourd’hui, c’est que les fans reconnaissent ce qu’on a accompli pour le club, moi et mes coéquipiers. C’est ça l’essentiel. Ce n’est pas : « Oh, dégage, on ne veut plus de toi. » Non, on ressent l’amour des fans. Et c’est ça, pour moi, le plus important. »
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En route vers un nouveau chapitre
Alors que Salah tourne la page sur ce chapitre historique, Liverpool s'est officiellement qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine. Si le club doit désormais aborder une phase de reconstruction intense sans son attaquant emblématique, Salah, quant à lui, s'apprête à relever un nouveau défi. Sa prochaine destination n'est pas encore connue, mais l'héritage phénoménal qu'il laisse à Anfield restera à jamais gravé dans les mémoires.