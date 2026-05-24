VIDÉO : Mohamed Salah entre un peu plus dans l’histoire de Liverpool en dépassant Steven Gerrard au nombre de passes décisives, grâce à une offrande sublime lors de son dernier match

Lors du match nul 1-1 de dimanche contre Brentford, Mohamed Salah s’est distingué en débordant sur l’aile droite avant de pénétrer dans la surface. D’un extérieur du pied millimétré, il a servi Jones, qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans les filets. L’attaquant a brillé tout au long de la rencontre, avec 69 touches de balle et un taux de réussite de 84 % dans ses passes (32 réussies sur 38 tentatives). Remplacé par Jeremie Frimpong à la 74e minute sous les ovations du public, il a représenté une menace constante : quatre tirs, dont deux cadrés et un sur le poteau, ainsi qu’une occasion de but majeure créée.







