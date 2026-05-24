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VIDÉO : Mohamed Salah entre un peu plus dans l’histoire de Liverpool en dépassant Steven Gerrard au nombre de passes décisives, grâce à une offrande sublime lors de son dernier match
Salah a brillé face à Brentford
Lors du match nul 1-1 de dimanche contre Brentford, Mohamed Salah s’est distingué en débordant sur l’aile droite avant de pénétrer dans la surface. D’un extérieur du pied millimétré, il a servi Jones, qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans les filets. L’attaquant a brillé tout au long de la rencontre, avec 69 touches de balle et un taux de réussite de 84 % dans ses passes (32 réussies sur 38 tentatives). Remplacé par Jeremie Frimpong à la 74e minute sous les ovations du public, il a représenté une menace constante : quatre tirs, dont deux cadrés et un sur le poteau, ainsi qu’une occasion de but majeure créée.
Battre le record d'assistances des Reds
Cette passe décisive a marqué une étape historique pour la star égyptienne, qui a officiellement battu un record de longue date du club. Selon OptaJoe, Salah totalise désormais 93 passes décisives en Premier League avec Liverpool, devançant ainsi Gerrard d’une unité au classement historique du club. C’était une manière idéale pour Salah de clore en beauté ses neuf superbes années passées à Anfield, le match nul contre Brentford ayant assuré la qualification des Reds pour la Ligue des champions.
Un héritage inoubliable à Anfield
Mohamed Salah laisse un héritage impressionnant à Anfield. Cette saison, il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 3 136 minutes de jeu, 12 buts et 10 passes décisives. Au cours de sa carrière légendaire, il a disputé 442 matchs et marqué 257 buts pour le club, remportant deux titres de Premier League, la Ligue des champions et plusieurs autres trophées. Il a par ailleurs décroché quatre Soulier d’or de la Premier League, inscrivant récemment 29 buts lors de la saison 2024-2025.
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Quel avenir pour le roi d’Égypte ?
La prochaine destination de Salah, qui quittera Liverpool en tant que joueur libre, reste inconnue. Pour l’instant, il se consacrera exclusivement à la Coupe du monde avec la sélection égyptienne. Après le tournoi, il examinera sereinement ses options pour la suite de sa carrière. Selon les informations disponibles, il pourrait rejoindre un autre grand championnat européen ou étudier des offres financières intéressantes en Turquie, en Arabie saoudite ou aux États-Unis.