VIDÉO : Michael Olise surprend les fans new-yorkais : la star de l'équipe de France et du Bayern Munich participe à un match amateur… en chaussettes !

Cette apparition spontanée vient couronner une période faste pour Olise. Le joueur s’est illustré durant la Coupe du monde en établissant un nouveau record : sept passes décisives pour les Bleus. Cet exploit s’ajoute à ses statistiques impressionnantes avec le Bayern la saison dernière, où il a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues. Sa présence sur un terrain public à New York confirme sa réputation de footballeur animé d’une passion authentique et sans faille pour le jeu.