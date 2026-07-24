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VIDÉO : Michael Olise surprend les fans new-yorkais : la star de l'équipe de France et du Bayern Munich participe à un match amateur… en chaussettes !
Olise prend part à un match de rue.
Quelques jours seulement après avoir conclu son engagement international avec les Bleus en Coupe du monde, l’ailier du Bayern Olise a surpris les New-Yorkais en prenant part à une rencontre de football amateur. Il a disputé une rencontre amicale organisée via la plateforme communautaire GoodRec sur un terrain public. Fait marquant : l’ex-star de Crystal Palace a évolué sans chaussures à crampons, chaussettes et pantalon ample aux pieds.
Les supporters saluent les performances d’une star française
Malgré l’absence de crampons, Olise a brillé par son talent technique, notamment grâce à sa chevauchée signature : un crochet intérieur depuis le côté droit pour conclure du gauche. Après la rencontre, le Français a posé avec l’ensemble des joueurs, un moment que GoodRec a immortalisé sur les réseaux sociaux : « Il nous bat même en chaussettes. Merci d’avoir assisté à un match GoodRec à New York ! »
L’ailier s’est illustré durant le tournoi.
Cette apparition spontanée vient couronner une période faste pour Olise. Le joueur s’est illustré durant la Coupe du monde en établissant un nouveau record : sept passes décisives pour les Bleus. Cet exploit s’ajoute à ses statistiques impressionnantes avec le Bayern la saison dernière, où il a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues. Sa présence sur un terrain public à New York confirme sa réputation de footballeur animé d’une passion authentique et sans faille pour le jeu.
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Le Bayern se prépare à la reprise de la pré-saison.
Olise va désormais profiter de quelques jours de repos avant de retrouver le centre d’entraînement du Bayern pour la préparation estivale. Le champion d’Allemagne doit gérer avec efficacité la récupération de ses joueurs clés, qui ont disputé le dernier acte de la Coupe du monde, afin de les avoir à 100 % pour les échéances nationales et européennes. Les supporters bavarois espèrent que l’ailier conservera son excellent niveau de forme jusqu’au coup d’envoi de la nouvelle saison.
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