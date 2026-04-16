Au lendemain d’une victoire palpitante 4-3 lors du match retour, qui a permis au Bayern Munich de s’imposer 6-4 au total des deux manches, Olise n’était pas d’humeur à rendre hommage au géant espagnol. Lorsqu’un journaliste a laissé entendre que les Bavarois venaient d’éliminer le « roi de la compétition », l’ancien joueur de Crystal Palace a esquissé un sourire narquois et a livré une réponse pince-sans-rire qui est depuis devenue virale. Il s’est contenté de reprendre la phrase sous forme de question : « Le roi de la compétition ? »

Le malaise s’est accentué lorsque le journaliste a justifié son propos en rappelant les 15 victoires madrilènes, record absolu. Peu impressionné par cette leçon d’histoire, l’ailier a répondu d’un « Ouais, ouais » évasif avant de clore l’entretien. Si le palmarès des Merengues reste indéniable, Olise et ses coéquipiers ont rappelé que les gloires passées s’effacent dès que la rencontre commence.