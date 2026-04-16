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MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHENGetty Images
Muhammad Zaki

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VIDÉO : Michael Olise affiche une réaction perplexe et hilarante lorsqu’un journaliste assure que le Real Madrid est « le roi de la Ligue des champions »

M. Olise
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid

Michael Olise a offert un moment d'interview savoureux après la victoire spectaculaire du Bayern Munich face au Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions. L'ailier français a affiché une sincère perplexité lorsque, peu après l'élimination des Merengue à l'Allianz Arena, un journaliste a qualifié le géant espagnol de « roi de la compétition ».

  • « Les rois de la compétition »

    Au lendemain d’une victoire palpitante 4-3 lors du match retour, qui a permis au Bayern Munich de s’imposer 6-4 au total des deux manches, Olise n’était pas d’humeur à rendre hommage au géant espagnol. Lorsqu’un journaliste a laissé entendre que les Bavarois venaient d’éliminer le « roi de la compétition », l’ancien joueur de Crystal Palace a esquissé un sourire narquois et a livré une réponse pince-sans-rire qui est depuis devenue virale. Il s’est contenté de reprendre la phrase sous forme de question : « Le roi de la compétition ? »

    Le malaise s’est accentué lorsque le journaliste a justifié son propos en rappelant les 15 victoires madrilènes, record absolu. Peu impressionné par cette leçon d’histoire, l’ailier a répondu d’un « Ouais, ouais » évasif avant de clore l’entretien. Si le palmarès des Merengues reste indéniable, Olise et ses coéquipiers ont rappelé que les gloires passées s’effacent dès que la rencontre commence.

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  • Résilience et élan

    Interrogé par TNT Sports après avoir été désigné homme du match, Olise est revenu sur cette rencontre rythmée. « C'était un bon match », a-t-il déclaré. « Ça allait d'un côté à l'autre. Nous savions qu’ils allaient tout donner pour revenir au score. En début de rencontre, le match était très intense, avec beaucoup d’allers-retours. Puis, une fois que le rythme s’est calmé, nous avons mieux joué en deuxième mi-temps et nous avons su saisir nos occasions. »

    Interrogé sur la mentalité qui a permis à son équipe de l’emporter après avoir comblé trois fois l’écart, il a répondu : « Oui, je pense que nous avons fait preuve d’une bonne résilience pour revenir à chaque fois, même si nous étions menés, et au final, c’est un résultat dont nous sommes satisfaits. » Le sang-froid de l’ailier, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, en fait déjà un chouchou des supporters bavarois, alors que le club vise de nouveaux trophées.

  • Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025Getty Images

    Le PSG et l'enjeu des demi-finales

    Malgré la fête qui se poursuit, le Bayern doit rapidement se projeter sur sa demi-finale face au Paris Saint-Germain. Les deux formations se connaissent bien : les Bavarois l’avaient emporté 2-1 à Paris lors de la phase de groupes. Malgré ce succès récent, Olise anticipe une pression nettement plus élevée pour ce rendez-vous à élimination directe. « Je veux dire, les enjeux sont bien plus élevés », a-t-il noté. « Évidemment, nous savons que c'est une équipe qui regorge de qualité. Ils pressent bien, ils jouent bien, donc ce sera sans aucun doute un match difficile. »

    Pour le match aller, le Bayern devra se passer de son entraîneur Vincent Kompany, suspendu. Mais avec Harry Kane, fraîchement auteur de son 50^e but, et Olise en pleine forme, les champions allemands abordent cette double confrontation avec optimisme. Si le groupe parvient à faire preuve de la même résilience que celle évoquée par l’international français, le trône continental pourrait bien être installé à Munich en fin de saison.

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