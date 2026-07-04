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VIDÉO : « Mexique ! Mexique ! Mexique ! » - Les joueurs anglais ont été hués à leur arrivée pour leur match des huitièmes de finale de la Coupe du monde, après avoir reporté leur départ en raison de craintes liées à la sécurité et d'une menace d'« espionnage »
L'Angleterre renforce la sécurité avant le match décisif contre le Mexique
L'Angleterre a retardé son départ pour Mexico, en accord avec Tuchel et la FA, afin de préserver la confidentialité de ses préparatifs tactiques pour le huitième de finale de la Coupe du monde contre le Mexique, selon The Sun. Le groupe est resté à son camp de base de Kansas City aussi longtemps que possible pour éviter toute surveillance des séances d'entraînement.
La sécurité autour du camp de base anglais a été renforcée, la police et des agents de sécurité surveillant en permanence les environs. Tuchel veut que ses joueurs s’acclimatent à l’altitude du stade Azteca sans dévoiler ses plans avant cette rencontre à élimination directe. Malgré ces précautions, l’équipe a été accueillie par des huées et des chants des supporters mexicains à l’arrivée de son bus à l’hôtel.
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L'Angleterre s'apprête à disputer l'un des déplacements les plus hostiles du football
L'Angleterre se prépare à l'une des épreuves les plus exigeantes du tournoi. L'altitude de l'Azteca, qui avoisine les 2 200 mètres, devrait imposer des contraintes physiques accrues aux joueurs, tandis que le redoutable bilan du Mexique à domicile ajoute une difficulté supplémentaire.
Les Three Lions seront aussi largement minoritaires dans les tribunes : l’Angleterre n’a obtenu qu’un contingent officiel de 3 000 billets pour un stade de 83 264 places, offrant au Mexique un soutien local écrasant, même si certains supporters anglais ont pu se procurer des places au marché noir.
Un important dispositif policier doit par ailleurs encadrer la ville de Mexico, en raison des manifestations en cours ; la FA se dit confiante dans l’efficacité de ses plans de sécurité, même si ceux-ci restent sous revue, selon The Guardian.
Ces mesures de sécurité renforcées interviennent après la plainte déposée auprès de la FIFA par la Fédération équatorienne de football, dont les joueurs auraient été empêchés de dormir par un bruit incessant devant leur hôtel avant leur match contre le Mexique. L’Angleterre a depuis obtenu l’autorisation d’installer un barrage routier autour de son propre hôtel afin d’éviter toute perturbation similaire.
- Getty Images
L'Angleterre se prépare à un match à élimination directe qui s'annonce difficile.
L'Angleterre doit désormais faire face aux exigences physiques du stade Azteca, à l'ambiance hostile et à l'avantage du terrain dont bénéficie le Mexique, alors qu'elle tente d'accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde. Pour Tuchel, l'objectif sera de veiller à ce que ses préparatifs se concrétisent sur le terrain, après avoir déployé des efforts considérables pour préserver ses plans tactiques et minimiser les distractions hors du terrain, à la veille de l'une des plus grandes épreuves de l'Angleterre dans ce tournoi.
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