VIDÉO : « Mexique ! Mexique ! Mexique ! » - Les joueurs anglais ont été hués à leur arrivée pour leur match des huitièmes de finale de la Coupe du monde, après avoir reporté leur départ en raison de craintes liées à la sécurité et d'une menace d'« espionnage »

L'Angleterre se prépare à l'une des épreuves les plus exigeantes du tournoi. L'altitude de l'Azteca, qui avoisine les 2 200 mètres, devrait imposer des contraintes physiques accrues aux joueurs, tandis que le redoutable bilan du Mexique à domicile ajoute une difficulté supplémentaire.

Les Three Lions seront aussi largement minoritaires dans les tribunes : l’Angleterre n’a obtenu qu’un contingent officiel de 3 000 billets pour un stade de 83 264 places, offrant au Mexique un soutien local écrasant, même si certains supporters anglais ont pu se procurer des places au marché noir.

Un important dispositif policier doit par ailleurs encadrer la ville de Mexico, en raison des manifestations en cours ; la FA se dit confiante dans l’efficacité de ses plans de sécurité, même si ceux-ci restent sous revue, selon The Guardian.

Ces mesures de sécurité renforcées interviennent après la plainte déposée auprès de la FIFA par la Fédération équatorienne de football, dont les joueurs auraient été empêchés de dormir par un bruit incessant devant leur hôtel avant leur match contre le Mexique. L’Angleterre a depuis obtenu l’autorisation d’installer un barrage routier autour de son propre hôtel afin d’éviter toute perturbation similaire.