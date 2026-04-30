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VIDÉO : Merih Demiral provoque une vive polémique en critiquant l’arbitrage de la rencontre d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, avant de déclencher une bagarre générale en brandissant sa médaille autour du terrain

M. Demiral
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Al Ahli
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C. Ronaldo

Merih Demiral a lancé une accusation retentissante, suggérant que les arbitres seraient sous pression pour favoriser Al-Nassr dans la course au titre de la Ligue professionnelle saoudienne, après un derby particulièrement houleux contre Al-Ahli. Le défenseur turc, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, s’est montré furieux suite à la défaite 2-0 de son équipe, qui a vu les esprits s’échauffer tant sur la pelouse qu’en tribunes.

  • La cérémonie de remise des médailles a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux.

    À la fin du match, la tension est montée d’un cran. Demiral s’est retrouvé au cœur de l’affrontement, échangeant des propos virulents avec Ronaldo puis avec Kingsley Coman. La confrontation ne s’est pas arrêtée là : le défenseur a ensuite fait le tour du stade en exhibant sa médaille de l’Elite de la Ligue des champions de l’AFC – un trophée remporté par Al-Ahli au début du mois – pour rappeler aux supporters d’Al-Nassr le récent succès continental de son équipe.

    En exhibant ainsi sa médaille de vainqueur sur le terrain même d’Al-Nassr, le défenseur adressait un message clair au leader du championnat. Il a ensuite assumé son coup de provocation sur les réseaux sociaux : « Pour la première fois, il y a une médaille de la Ligue des champions dans leur stade. » Une manière de rappeler qu’Al-Nassr, malgré ses investissements massifs dans des stars internationales, reste en quête d’un titre continental.

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  • Demiral accuse les arbitres de favoriser Al-Nassr.

    Le défenseur central turc n’a pas pu contenir sa frustration après le coup de sifflet final mercredi. Al-Ahli s’est estimé lésé par plusieurs décisions arbitrales, notamment un tacle de Coman sur Demiral que le défenseur estime mériter un carton rouge. Après la rencontre, Demiral a exhibé les marques de l’impact pour souligner la violence du geste.

    « Regardez mon pied, il me l’a presque cassé. C’est une honte », a-t-il déclaré, avant d’étendre ses critiques à l’intégrité de l’arbitrage saoudien. Il a laissé entendre qu’une manœuvre concertée viserait à assurer le titre au club de Riyad : « Il semble évident que les arbitres aident Al Nassr, ils veulent qu’ils gagnent. Nous gagnons toujours nos matchs sans que personne ne nous aide. Nous resterons en tête », a-t-il ajouté, malgré le coup porté aux aspirations de son équipe au titre.



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    Les conséquences d’une nuit de chaos

    Alors que la poussière retombe sur le derby de Riyad, l’attention se porte désormais sur les sanctions qui pourraient être infligées aux personnes impliquées. La décision de Demiral de narguer le public local en brandissant son trophée, ainsi que ses commentaires ultérieurs sur l’arbitrage, devraient faire l’objet d’un examen minutieux de la part de la commission disciplinaire de la Fédération saoudienne de football. Les deux clubs attendent désormais les rapports officiels, et nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que de lourdes amendes ou des suspensions soient prononcées à la suite de l’un des matchs les plus controversés de la saison.

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