À la fin du match, la tension est montée d’un cran. Demiral s’est retrouvé au cœur de l’affrontement, échangeant des propos virulents avec Ronaldo puis avec Kingsley Coman. La confrontation ne s’est pas arrêtée là : le défenseur a ensuite fait le tour du stade en exhibant sa médaille de l’Elite de la Ligue des champions de l’AFC – un trophée remporté par Al-Ahli au début du mois – pour rappeler aux supporters d’Al-Nassr le récent succès continental de son équipe.

En exhibant ainsi sa médaille de vainqueur sur le terrain même d’Al-Nassr, le défenseur adressait un message clair au leader du championnat. Il a ensuite assumé son coup de provocation sur les réseaux sociaux : « Pour la première fois, il y a une médaille de la Ligue des champions dans leur stade. » Une manière de rappeler qu’Al-Nassr, malgré ses investissements massifs dans des stars internationales, reste en quête d’un titre continental.