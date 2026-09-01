Le défenseur iranien Mohammadi a une nouvelle fois exhibé sa routine signature extraordinaire avec Kostroma, en deuxième division russe, à l’Arena Khimki. Sa touche acrobatique exécutée avec un salto avant a propulsé le ballon au cœur de la zone dangereuse, permettant à Nikolai Tarasov de marquer de la tête le but de la victoire à la 79e minute. Cette unique réalisation a scellé un succès crucial 1-0 contre Rotor lors de la neuvième journée de la saison 2026-2027.
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VIDÉO : Meilleur que Rory Delap ? La star iranienne Nader Mohammadi signe une nouvelle passe décisive incroyable sur une touche acrobatique en salto
Une touche acrobatique scelle la victoire
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Une arme fatale qui rapporte des buts
Rotor a tenté de neutraliser la menace en dressant un mur de fortune près de la ligne de touche, mais la remise de Mohammadi, portée par son élan, a filé directement au-dessus de la barrière jusque dans la surface de réparation. Cette action sensationnelle a marqué la deuxième passe décisive de la saison actuelle pour le latéral sur une touche acrobatique, portant à plus de 10 buts son total remarquable en carrière créés grâce à cette technique. Sa rare maîtrise de cette phase arrêtée continue d’entraîner d’inévitables comparaisons avec les célèbres missiles envoyés par Rory Delap.
- Russian Look
La course à la montée sous la loupe
Ce succès arraché permet à Kostroma de grimper à la sixième place du classement de la First League, avec 15 points pris lors de ses huit premiers matches. L’équipe de Roman Berezovskiy cherchera désormais à capitaliser sur cette dynamique positive afin de viser les places de promotion directe dans les semaines à venir. À l’inverse, Rotor doit trouver d’urgence des solutions pour enrayer son irrégularité, après être resté bloqué à la 10e position avec 10 points en neuf rencontres.
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