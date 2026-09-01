Rotor a tenté de neutraliser la menace en dressant un mur de fortune près de la ligne de touche, mais la remise de Mohammadi, portée par son élan, a filé directement au-dessus de la barrière jusque dans la surface de réparation. Cette action sensationnelle a marqué la deuxième passe décisive de la saison actuelle pour le latéral sur une touche acrobatique, portant à plus de 10 buts son total remarquable en carrière créés grâce à cette technique. Sa rare maîtrise de cette phase arrêtée continue d’entraîner d’inévitables comparaisons avec les célèbres missiles envoyés par Rory Delap.