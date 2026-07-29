Goal.com
En direct€50
FBL-AUS-TOTTENHAM-SYDNEYAFP
Muhammad Zaki

Traduit par

VIDÉO : Mathys Tel inscrit un incroyable coup franc de 23 mètres pour Tottenham lors d’une victoire de pré-saison contre le Sydney FC

M. Tel
Tottenham
Sydney FC
Sydney FC vs Tottenham
Jeux d'amitié des clubs
Premier League

Mathys Tel a volé la vedette en Australie grâce à une spectaculaire frappe lointaine, alors que Tottenham Hotspur poursuivait sa préparation de pré-saison. Malgré un match nul 1-1 contre le Sydney FC, l’équipe de Roberto De Zerbi s’est imposée 4-2 lors de la séance de tirs au but pour décrocher sa troisième victoire de l’été.

  • Tel brille au milieu des spéculations sur son transfert

    Tel a été la grande vedette en Australie, en enroulant un sensationnel coup franc de 25 yards dans la lucarne droite pour ouvrir le score à la 29e minute. L’attaquant de 21 ans, qui a bouclé l’été dernier un transfert définitif de 30 M£ en provenance du Bayern Munich, a livré une prestation qui a rappelé au bon moment tout son potentiel explosif.

    Sa prestation sur le flanc gauche intervient alors que Tottenham est fortement associé à l’ailier de Manchester City Savinho, qui ferait le forcing pour concrétiser ce transfert. La finition clinique de Tel et son entrée énergique de 45 minutes ont laissé penser qu’il est prêt à se battre pour sa place, même si De Zerbi choisit d’ajouter davantage de profondeur à l’effectif.


    • Publicité

  • Regardez la vidéo


  • De Zerbi gère la forme physique de l’effectif

    Le technicien italien a opté pour une approche prudente dans la sélection de son groupe à Sydney, écartant plusieurs cadres afin d’éviter des risques inutiles. L’absent le plus notable était Mateus Fernandes, recrue estivale à 85 millions de livres sterling, dont l’absence a d’abord suscité des craintes de blessure parmi les supporters ayant fait le déplacement. Cependant, selon certaines informations, le milieu portugais bénéficiait simplement d’un repos dans le cadre d’une politique de rotation systématique.

    Malgré les absences très remarquées de James Maddison, Dominic Solanke et Micky van de Ven, les supporters de Tottenham ont eu un motif de satisfaction puisque la recrue record du club, Sandro Tonali, est entrée à la mi-temps. L’ancien milieu de Newcastle a remplacé Lucas Bergvall, titulaire au coup d’envoi malgré les spéculations persistantes concernant son avenir au club.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Succès aux tirs au but, place désormais à Chelsea

    Sydney a égalisé en seconde période après avoir profité d'une erreur coûteuse du remplaçant de Tottenham, Kota Takai, qui a involontairement dévié le ballon directement dans la course de son compatriote Takahiro Sekine pour une conclusion facile.

    Ce coup d'arrêt a envoyé le match à la séance de tirs au but. La recrue estivale Martin Dubravka a permis au club du nord de Londres de ne pas repartir les mains vides en réalisant une intervention cruciale. L'ancien gardien de Burnley a réalisé un arrêt important lors de la séance, permettant à Dane Scarlett d'inscrire le tir décisif et d'assurer une victoire 4-2 aux tirs au but.

    Ce succès offre une base de travail alors que De Zerbi prépare son groupe pour un choc de prestige contre Chelsea samedi. Si les résultats de juillet passent après la condition physique, le manque d'efficacité devant le but reste une préoccupation alors que plusieurs stars sont toujours sur la touche.

Jeux d'amitié des clubs
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Tottenham crest
Tottenham
TOT