Tel a été la grande vedette en Australie, en enroulant un sensationnel coup franc de 25 yards dans la lucarne droite pour ouvrir le score à la 29e minute. L’attaquant de 21 ans, qui a bouclé l’été dernier un transfert définitif de 30 M£ en provenance du Bayern Munich, a livré une prestation qui a rappelé au bon moment tout son potentiel explosif.

Sa prestation sur le flanc gauche intervient alors que Tottenham est fortement associé à l’ailier de Manchester City Savinho, qui ferait le forcing pour concrétiser ce transfert. La finition clinique de Tel et son entrée énergique de 45 minutes ont laissé penser qu’il est prêt à se battre pour sa place, même si De Zerbi choisit d’ajouter davantage de profondeur à l’effectif.



