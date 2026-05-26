Les spéculations vont bon train quant à la possibilité que Cristiano Junior soit intégré en urgence à l'équipe première d'Al-Nassr. L'ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, a déclaréà GOAL qu'il était « plus facile » pour CR7 de réaliser ce « rêve » de jouer aux côtés de son fils que cela ne l'avait été pour LeBron James en NBA.

Selon certaines informations, la direction du club étudierait la possibilité de faire monter le jeune joueur de 15 ans pour qu'il évolue aux côtés de son père avant que le vétéran ne prenne sa retraite.

« Je pense effectivement que c’est probablement, peut-être, plus facile à faire dans le football qu’en NBA en raison du nombre de joueurs autorisés à évoluer dans cette division. Avec un nom comme Cristiano, on peut avoir son mot à dire sur certaines choses. Je serais très enthousiaste, car c’est un rêve devenu réalité pour n’importe quel parent d’avoir cette opportunité, de voir son fils devenir professionnel. C’est déjà un accomplissement en soi, et ce serait la cerise sur le gâteau », a déclaré Saha.