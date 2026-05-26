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VIDÉO : Mateo, le fils de Cristiano Ronaldo, marque un coup franc de loin tandis que Georgina Rodriguez partage une vidéo avec la légende « Comme papa »
Mateo imite avec précision la maîtrise des coups de pied arrêtés de son père.
Ronaldo est largement reconnu comme l'un des spécialistes des coups de pied arrêtés les plus doués de l'histoire du football, et il semble que cette aptitude se transmette à la nouvelle génération. Une vidéo récente publiée par Georgina Rodriguez sur son compte Instagram montre le jeune Mateo Ronaldo s'élancer pour tirer un coup franc avec l'académie Al-Nassr Future Talents.
Avec une technique rappelant celle du quintuple Ballon d’Or, le jeune joueur a décoché une frappe puissante qui a fini au fond des filets.
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Rodriguez a accompagné la vidéo d’une légende affirmant : « Comme ton père, Cristiano », mettant en lumière la fierté familiale alors que Mateo poursuit son parcours footballistique en Arabie saoudite. Ce n’est pas la première fois que le jeune homme fait sensation sur les réseaux sociaux : il s’était déjà illustré en célébrant un but avec la célèbre geste « Siu » de son père lors d’une séance en salle, preuve que l’héritage Ronaldo reste vivant au sein du centre de formation d’Al Nassr.
La dynastie des Ronaldo impose sa loi en Arabie saoudite
Les enfants Ronaldo ne se contentent pas de suivre les pas de leur père. L’aîné, Cristiano Junior, a déjà commencé à collectionner les trophées au Moyen-Orient, après avoir contribué au sacre de l’équipe U13 d’Al Nassr en Saudi Premier League lors de la saison 2023-2024.
Alors que leur père a dû patienter avant de soulever son premier trophée national avec le club, les jeunes Ronaldo semblent donc prendre un excellent départ.
Le timing du but de Mateo est d’ailleurs particulièrement symbolique, puisqu’il est intervenu peu après la victoire de Cristiano Ronaldo avec l’équipe première d’Al-Nassr, sacrée pour la première fois en sept ans championne de Saudi Professional League.
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Le père et le fils pourraient-ils bientôt partager le même terrain de jeu ?
Les spéculations vont bon train quant à la possibilité que Cristiano Junior soit intégré en urgence à l'équipe première d'Al-Nassr. L'ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, a déclaréà GOAL qu'il était « plus facile » pour CR7 de réaliser ce « rêve » de jouer aux côtés de son fils que cela ne l'avait été pour LeBron James en NBA.
Selon certaines informations, la direction du club étudierait la possibilité de faire monter le jeune joueur de 15 ans pour qu'il évolue aux côtés de son père avant que le vétéran ne prenne sa retraite.
« Je pense effectivement que c’est probablement, peut-être, plus facile à faire dans le football qu’en NBA en raison du nombre de joueurs autorisés à évoluer dans cette division. Avec un nom comme Cristiano, on peut avoir son mot à dire sur certaines choses. Je serais très enthousiaste, car c’est un rêve devenu réalité pour n’importe quel parent d’avoir cette opportunité, de voir son fils devenir professionnel. C’est déjà un accomplissement en soi, et ce serait la cerise sur le gâteau », a déclaré Saha.