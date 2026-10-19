Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : Martinelli sauve Al-Hilal du piège d'Al-Hazem dans une soirée marquée par le retour du « Tornado »

Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Saudi Pro League
G. Martinelli
Arabie saoudite
Brésil

Le leader reprend la tête du classement

Al-Hilal a dû attendre la 89e minute pour briser la résistance d'Al-Hazm et arracher une précieuse victoire sur le score de 1-0, ce lundi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League, après que le Brésilien Gabriel Martinelli a mené son équipe à récolter trois points en or dans un match marqué par de nombreuses occasions dangereuses et une performance remarquable du gardien des visiteurs, avant que le coup décisif ne survienne dans les derniers instants.

Avec ce succès, Al-Hilal porte son total à 24 points et prend deux longueurs d'avance sur Al-Qadsiah, qui dispose d'un match en retard face à Al-Ahli, prévu en mars prochain, tandis qu'Al-Hazm sort de cette confrontation avec déception, après avoir résisté à la pression d'Al-Hilal tout au long de la rencontre et failli repartir avec un point précieux sans le but tardif de Martinelli.

  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Martinelli menace tôt, mais la barre le prive de l'ouverture du score

    Al Hilal a entamé la rencontre avec un pressing offensif évident, et Martinelli a bien failli donner l'avantage aux locaux à la septième minute, lorsqu'il s'est retrouvé seul face au but, mais le gardien d'Al Hazm, Jindřich Staněk, est intervenu au bon moment et a repoussé sa tentative du pied, privant l'équipe bleue d'une ouverture du score précoce.

    Il n'a fallu qu'une seule minute pour que l'ailier brésilien menace à nouveau le but des visiteurs, après avoir décoché une frappe puissante qui a heurté la transversale, une occasion qui a coupé le souffle des supporters d'Al Hilal, avant que les locaux ne poursuivent leurs tentatives à la recherche du but de l'avantage.

    À la 20e minute, Mohamed Kanno s'est élevé sur un centre dans la surface de réparation et a frappé la balle de la tête, mais celle-ci est passée au-dessus de la transversale, gâchant une autre occasion pour Al Hilal.

    Les tentatives d'Al Hilal se sont poursuivies, Martinelli ayant gâché une nouvelle occasion à la 24e minute, après avoir repris un centre au ras du sol d'une frappe qui est passée au-dessus du but, tandis qu'Al Hazm a continué de s'appuyer sur son organisation défensive et de tenter de limiter la dangerosité de l'attaque locale.

    Avant la fin de la première période, Staněk a de nouveau brillé à la 39e minute, lorsqu'il a repoussé une tentative dangereuse de Kalidou Koulibaly, avant de gérer une autre frappe et de la dévier en corner, préservant ainsi le match nul et vierge malgré la pression continue.

  • Watkins manque l'occasion, et l'assistance vidéo refuse un but d'Al-Hilal

    Dès l'entame de la seconde période, Al-Hilal a poursuivi ses recherches pour percer la défense d'Al-Hazm, et Ollie Watkins a bien failli donner l'avantage à son équipe à la 54e minute, après avoir repris un centre parfaitement dosé de Rúben Neves sans marquage apparent, mais il n'est pas parvenu à cadrer sa tentative, gâchant une nouvelle occasion précieuse pour les locaux.

    À la 66e minute, Al-Hilal a cru avoir enfin réussi à inscrire le but de l'avantage, après que Watkins eut fait trembler les filets sur un centre de Martinelli, mais la joie de l'équipe fut de courte durée, l'arbitre ayant annulé le but après recours à l'assistance vidéo pour une position de hors-jeu. Le score est ainsi resté vierge, et la pression s'est accentuée sur les locaux alors que la rencontre approchait de ses dernières minutes.

    Le gaspillage d'occasions ne s'est pas arrêté là, puisque Crysencio Summerville a eu une opportunité dangereuse à la 78e minute, après s'être retrouvé seul face au but, mais il a envoyé sa frappe à côté, une action qui a illustré les difficultés d'Al-Hilal à concrétiser sa supériorité offensive en buts, et qui a donné à Al-Hazm un espoir grandissant de repartir avec un résultat positif.

  • Alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul vierge, Martinelli a surgi dans l'instant décisif pour inscrire l'unique but d'Al Hilal à la 89e minute, mettant fin à la résistance de la défense d'Al Hazem après une longue série de tentatives infructueuses.

    Ce but a sonné comme une délivrance pour les locaux, qui cherchaient le chemin des filets jusque dans les derniers instants.



    Le but de la star brésilienne a offert à Al Hilal une victoire d'une grande importance, transformant une pression offensive continue en trois points précieux dans la course au sommet du classement, tandis que les efforts défensifs d'Al Hazem se sont mués en une défaite douloureuse dans les dernières minutes, après avoir frôlé le point du match nul.

    La 90e minute a été marquée par le retour de Salem Al Dawsari, capitaine d'Al Hilal, à la compétition. Il a disputé ses premières minutes après avoir manqué l'ensemble des matchs de la saison en raison d'une blessure.

    Avec ce succès, Al Hilal porte son total à 24 points, devançant Al Qadsiah de deux unités, avec encore à disputer son match en retard contre Al Ahli en mars prochain, tandis que la formation bleue repart avec les bénéfices du résultat, mais devra revoir le gaspillage des nombreuses occasions qui ont failli lui coûter deux points, avant que Martinelli ne la sauve d'un but à la dernière seconde qui a redonné le sourire à ses supporters.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
ALH

ALH

Saudi Pro League

22 oct. 2026

ALF

ALF

ALQ

ALQ

Saudi Pro League

23 oct. 2026

HIL

HIL