Al-Hilal a dû attendre la 89e minute pour briser la résistance d'Al-Hazm et arracher une précieuse victoire sur le score de 1-0, ce lundi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League, après que le Brésilien Gabriel Martinelli a mené son équipe à récolter trois points en or dans un match marqué par de nombreuses occasions dangereuses et une performance remarquable du gardien des visiteurs, avant que le coup décisif ne survienne dans les derniers instants.
Avec ce succès, Al-Hilal porte son total à 24 points et prend deux longueurs d'avance sur Al-Qadsiah, qui dispose d'un match en retard face à Al-Ahli, prévu en mars prochain, tandis qu'Al-Hazm sort de cette confrontation avec déception, après avoir résisté à la pression d'Al-Hilal tout au long de la rencontre et failli repartir avec un point précieux sans le but tardif de Martinelli.