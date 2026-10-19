Al Hilal a entamé la rencontre avec un pressing offensif évident, et Martinelli a bien failli donner l'avantage aux locaux à la septième minute, lorsqu'il s'est retrouvé seul face au but, mais le gardien d'Al Hazm, Jindřich Staněk, est intervenu au bon moment et a repoussé sa tentative du pied, privant l'équipe bleue d'une ouverture du score précoce.

Il n'a fallu qu'une seule minute pour que l'ailier brésilien menace à nouveau le but des visiteurs, après avoir décoché une frappe puissante qui a heurté la transversale, une occasion qui a coupé le souffle des supporters d'Al Hilal, avant que les locaux ne poursuivent leurs tentatives à la recherche du but de l'avantage.

À la 20e minute, Mohamed Kanno s'est élevé sur un centre dans la surface de réparation et a frappé la balle de la tête, mais celle-ci est passée au-dessus de la transversale, gâchant une autre occasion pour Al Hilal.

Les tentatives d'Al Hilal se sont poursuivies, Martinelli ayant gâché une nouvelle occasion à la 24e minute, après avoir repris un centre au ras du sol d'une frappe qui est passée au-dessus du but, tandis qu'Al Hazm a continué de s'appuyer sur son organisation défensive et de tenter de limiter la dangerosité de l'attaque locale.

Avant la fin de la première période, Staněk a de nouveau brillé à la 39e minute, lorsqu'il a repoussé une tentative dangereuse de Kalidou Koulibaly, avant de gérer une autre frappe et de la dévier en corner, préservant ainsi le match nul et vierge malgré la pression continue.