VIDÉO : Martin Ødegaard soulève le trophée de la Premier League, tandis qu’Arsenal savoure son premier titre en 22 ans, acquis après sa victoire lors de la dernière journée sur la pelouse de Crystal Palace

L'ambiance de fête battait son plein bien avant le coup d'envoi, les supporters d'Arsenal ayant fait la queue pendant des heures pour accueillir le car de l'équipe. Bien qu'ayant déjà assuré le titre plus tôt dans la semaine, l'équipe de Mikel Arteta a fait preuve de professionnalisme pour s'assurer que la remise du trophée soit précédée d'une victoire.

Gabriel Jesus a ouvert le score à la 42^e minute, avant que Noni Madueke ne double la mise peu après la pause. Si Jean-Philippe Mateta a inscrit un but de consolation en fin de match pour les Eagles, rien n’a pu gâcher la fête des Gunners. Après le coup de sifflet final, Odegaard a brandi le trophée devant les supporters visiteurs en liesse.







