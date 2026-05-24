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VIDÉO : Martin Ødegaard soulève le trophée de la Premier League, tandis qu’Arsenal savoure son premier titre en 22 ans, acquis après sa victoire lors de la dernière journée sur la pelouse de Crystal Palace
Les Gunners mettent fin à deux décennies de disette
L'ambiance de fête battait son plein bien avant le coup d'envoi, les supporters d'Arsenal ayant fait la queue pendant des heures pour accueillir le car de l'équipe. Bien qu'ayant déjà assuré le titre plus tôt dans la semaine, l'équipe de Mikel Arteta a fait preuve de professionnalisme pour s'assurer que la remise du trophée soit précédée d'une victoire.
Gabriel Jesus a ouvert le score à la 42^e minute, avant que Noni Madueke ne double la mise peu après la pause. Si Jean-Philippe Mateta a inscrit un but de consolation en fin de match pour les Eagles, rien n’a pu gâcher la fête des Gunners. Après le coup de sifflet final, Odegaard a brandi le trophée devant les supporters visiteurs en liesse.
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Arteta revient sur son parcours vers les sommets
Les joueurs ont également réservé un moment spécial à Arteta, en soulevant leur entraîneur dans les airs à plusieurs reprises, pour le plus grand plaisir des supporters. S'exprimant après la cérémonie de remise du trophée, l'Espagnol a déclaré à Sky Sports : « C'était magnifique. Regardez la joie de tout ce monde, qui attendait cela depuis si longtemps. Nous avons traversé des moments difficiles en cours de route, mais tout cela en vaut la peine quand on voit ce genre de réaction. Il est temps de savourer et d’ôter ma casquette d’entraîneur. Nous avons fait preuve d’une cohésion, d’un engagement et d’un courage exceptionnels. Tout, autour de nous, a nourri notre détermination. Nous avons des propriétaires remarquables. C’est dans les moments difficiles que l’on juge le vrai caractère des gens. Ils ont des valeurs fortes et connaissent ce sport mieux que quiconque. Ils se sont pleinement investis dans le projet que nous avons mené à bien. Leur rôle a été déterminant. »
Les légendes d’hier et les talents de demain
Pendant que les cadres expérimentés occupaient les rubriques sportives, Max Dowman, 16 ans, a inscrit son nom dans les annales. Titularisé par Arteta à Selhurst Park, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter un match de Premier League à 16 ans et 144 jours, symbole d’un avenir radieux pour le club, qui célébrait parallèlement son premier titre depuis l’ère des « Invincibles » 2003-2004.
L’après-midi des champions n’a toutefois pas été totalement parfait : Noni Madueke, auteur du deuxième but décisif, a dû céder sa place en fin de match en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.
Il entame désormais une course contre la montre pour être opérationnel d’ici la finale de la Ligue des champions la semaine prochaine, même si l’ailier ne semblait pas trop souffrir au moment de sa sortie.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la quête de gloire continentale.
Tout juste sacré champion national, Arsenal n’a pas le droit à un répit et se projette déjà vers la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, programmée dès la semaine prochaine. Arteta visera la première Coupe d’Europe de l’histoire du club londonien, qu’il disputera au tenant du titre à Budapest, pour achever un doublé continental retentissant.