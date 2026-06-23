La Norvège aborde désormais le plus grand défi de son tournoi : elle défie la France dans un match qui décidera de la première place du groupe I. Malgré la confiance née d’un parcours parfait en phase de groupes, Haaland a reconnu l’ampleur de la tâche : « Ils vont probablement nous battre et probablement remporter tout le tournoi. »

Quoi qu’il arrive, les Scandinaves aborderont les seizièmes de finale avec un élan et une confiance renforcés au terme d’une campagne jusqu’ici parfaite.