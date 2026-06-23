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VIDÉO : Martin Ødegaard guide Erling Haaland et l’équipe de Norvège dans une célébration « Viking Row » (claquements de bras et chants guerriers) après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde
Les stars norvégiennes ont rejoint les supporters pour une célébration d’après-match devenue virale.
Après leur victoire 3-2 contre le Sénégal, qui leur a assuré une place en phase à élimination directe, les joueurs norvégiens se sont immédiatement dirigés vers leurs supporters et ont pris part à la célébration de plus en plus populaire appelée « Viking Row ». Menée par leur capitaine Odegaard, l’équipe a mimé les mouvements de rame d’un drakkar avec les supporters dans les tribunes. Inspirée par l’héritage viking, cette animation, où joueurs et supporters s’assoient en ligne et imitent des mouvements de rame au rythme d’un tambour, a conquis les réseaux sociaux tout au long de la compétition.
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Haaland dévoile le plan d'avant-match qui se cache derrière sa célébration
Haaland, auteur d’un doublé lors de la rencontre, a révélé que le groupe avait envisagé de rejoindre les supporters avant le coup d’envoi, à condition d’obtenir le résultat escompté. L’attaquant de Manchester City a confié à Fox Sports : « J’ai vu la séquence en ligne, elle est devenue virale. Martin m’a demandé juste avant le match : “Tu penses qu’on devrait se joindre à eux ?” Je lui ai répondu : “Si on gagne, allons-y, pourquoi pas ?” »
- Getty Images Sport
Une bataille décisive pour la première place du groupe s'annonce
La Norvège aborde désormais le plus grand défi de son tournoi : elle défie la France dans un match qui décidera de la première place du groupe I. Malgré la confiance née d’un parcours parfait en phase de groupes, Haaland a reconnu l’ampleur de la tâche : « Ils vont probablement nous battre et probablement remporter tout le tournoi. »
Quoi qu’il arrive, les Scandinaves aborderont les seizièmes de finale avec un élan et une confiance renforcés au terme d’une campagne jusqu’ici parfaite.