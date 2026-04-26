Alors que des polémiques extra-sportives menaçaient d’occulter ses performances, Marcus Rashford a répondu de la meilleure manière au Coliseum. L’international anglais a inscrit un deuxième but spectaculaire, permettant au FC Barcelone de profiter du dernier faux pas du Real Madrid. Alors que Getafe poussait pour égaliser, l’attaquant a jailli, a pris de vitesse la défense et, après avoir repris un ballon en profondeur, a conclu avec sang-froid. Il s’agit de son 13^e but depuis le début de son prêt fructueux, et de son troisième en quatre matchs.
Traduit par
VIDÉO : Marcus Rashford est inarrêtable ! L’attaquant, en prêt à Barcelone, a fait parler sa vitesse pour marquer son 13^e but de la saison et pousser les Blaugrana vers le titre en Liga
Le but fulgurant de Rashford fait taire les critiques
Visionnez la séquence vidéo
L’incertitude des transferts plane
Ce but intervient à un moment délicat pour Rashford, alors que certaines informations laissent entendre que Barcelone hésiterait à le recruter définitivement. Malgré son impact sous les ordres de Flick, la direction du club, y compris le directeur sportif Deco, serait préoccupée par les implications financières liées au déclenchement d’une clause libératoire de 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars).
Les Blaugrana hésitent à assumer à la fois le montant du transfert et le salaire substantiel de l’attaquant, ce qui pourrait entraîner un revirement de situation concernant son avenir. Néanmoins, une performance comme celle réalisée face à Getafe devrait donner à réfléchir au conseil d’administration du Barça alors qu’il évalue ses options pour le mercato estival.
- Getty Images Sport
Le titre est à portée de main
Alors que Rashford brille en Espagne, son club formateur, Manchester United, affronte ses propres défis en Premier League. L’équipe de Michael Carrick lutte pour une place européenne et devance pour l’instant Liverpool, son rival du Nord-Ouest, grâce à une meilleure différence de buts. Parallèlement, la victoire du FC Barcelone, conjuguée à la perte de points du Real Madrid, a propulsé le géant catalan en position de force, alors qu’il ne reste plus que 15 unités à attribuer. Les Blaugrana pourraient ainsi sceller le titre dès le 10 mai, lors de l’accueil de leurs rivaux de toujours au Camp Nou pour un Clásico aux enjeux considérables.