Ce but intervient à un moment délicat pour Rashford, alors que certaines informations laissent entendre que Barcelone hésiterait à le recruter définitivement. Malgré son impact sous les ordres de Flick, la direction du club, y compris le directeur sportif Deco, serait préoccupée par les implications financières liées au déclenchement d’une clause libératoire de 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars).

Les Blaugrana hésitent à assumer à la fois le montant du transfert et le salaire substantiel de l’attaquant, ce qui pourrait entraîner un revirement de situation concernant son avenir. Néanmoins, une performance comme celle réalisée face à Getafe devrait donner à réfléchir au conseil d’administration du Barça alors qu’il évalue ses options pour le mercato estival.