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Marcus Rashford Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduit par

VIDÉO : Marcus Rashford est de retour ! L'attaquant de Manchester United revient à Carrington après un exil de près de deux ans, tandis que Michael Carrick se prépare à réintégrer l'ancien joueur prêté par Barcelone

M. Rashford
Manchester United
Premier League
FC Barcelone

Marcus Rashford a enfin effectué son retour tant attendu au centre d’entraînement de Carrington de Manchester United, marquant un incroyable revirement pour un joueur dont la carrière à Old Trafford semblait bel et bien terminée. L’ancien joueur prêté au FC Barcelone a été vu en train de saluer des supporters à l’extérieur du complexe dimanche, alors qu’il se prépare à retrouver pour la première fois le nouveau manager permanent Michael Carrick.

  • Le retour à Carrington met fin à une absence de deux ans

    Rashford est officiellement revenu à United, mettant fin à une période de près de deux ans loin du groupe professionnel du club. L’attaquant de 28 ans, qui a disputé 426 matches avec son club formateur, a vu sa carrière à Old Trafford marquer le pas à la suite d’une importante brouille avec l’ancien entraîneur Ruben Amorim. Cette rupture a conduit le joueur issu du centre de formation à être écarté, puis finalement prêté à Aston Villa et à Barcelone, au point que beaucoup pensaient qu’il avait disputé son dernier match pour le club le 12 décembre 2024.

    Cependant, le récit a changé dimanche lorsque Rashford est arrivé à Carrington pour effectuer la préparation de pré-saison. L’international anglais avait bénéficié de vacances prolongées après ses efforts à la Coupe du monde, mais sa présence de retour au siège de United marque un nouveau départ sous une nouvelle direction. À son arrivée, il a pris le temps de signer des souvenirs et de poser pour des photos, répondant d’un simple « merci » alors que les supporters saluaient son retour dans le groupe, selon le Daily Mail.


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  • Carrick confirme les projets de voyage à Dublin

    Carrick a révélé que Rashford devait retrouver ses coéquipiers de United lors d’un stage d’entraînement à Dublin la semaine prochaine. S’exprimant auprès du diffuseur scandinave VG après le récent match nul 1-1 de pré-saison de United contre le Paris Saint-Germain, Carrick a détaillé les plans de déplacement de l’effectif professionnel. « Nous aurons un groupe au complet la semaine prochaine à Dublin, a déclaré l’ancien milieu de terrain. Nous nous y rendons directement en avion et affrontons Leeds mercredi. Nous passons quelques jours à Dublin avec l’ensemble du groupe, y compris Marcus, Kobbie [Mainoo] et Lisandro [Martinez]. »

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  • Manchester United v FK Bodo/Glimt - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport

    Des retrouvailles non désirées se profilent ?

    Le programme de pré-saison de United offre un clin d’œil du destin à Rashford, qui pourrait potentiellement affronter son ancien entraîneur, Amorim, lorsque Manchester United sera opposé à l’AC Milan en Pologne. Le prochain match contre Leeds à Dublin constituera la première occasion pour les supporters de revoir Rashford sous le maillot de United. Alors que la saison de Premier League approche à grands pas, Carrick espérera que l’attaquant saura transposer sa récente forme en Espagne en réussite sur la scène nationale.

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