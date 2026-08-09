VIDÉO : Marcus Rashford est de retour ! L'attaquant de Manchester United revient à Carrington après un exil de près de deux ans, tandis que Michael Carrick se prépare à réintégrer l'ancien joueur prêté par Barcelone

Rashford est officiellement revenu à United, mettant fin à une période de près de deux ans loin du groupe professionnel du club. L’attaquant de 28 ans, qui a disputé 426 matches avec son club formateur, a vu sa carrière à Old Trafford marquer le pas à la suite d’une importante brouille avec l’ancien entraîneur Ruben Amorim. Cette rupture a conduit le joueur issu du centre de formation à être écarté, puis finalement prêté à Aston Villa et à Barcelone, au point que beaucoup pensaient qu’il avait disputé son dernier match pour le club le 12 décembre 2024.

Cependant, le récit a changé dimanche lorsque Rashford est arrivé à Carrington pour effectuer la préparation de pré-saison. L’international anglais avait bénéficié de vacances prolongées après ses efforts à la Coupe du monde, mais sa présence de retour au siège de United marque un nouveau départ sous une nouvelle direction. À son arrivée, il a pris le temps de signer des souvenirs et de poser pour des photos, répondant d’un simple « merci » alors que les supporters saluaient son retour dans le groupe, selon le Daily Mail.



