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VIDÉO : Lisandro Martinez est expulsé pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin, et les supporters de Manchester United dénoncent une décision « stupide » contre Leeds

Manchester United
L. Martinez
Manchester United vs Leeds
Leeds
Premier League

La soirée de Manchester United à Old Trafford a tourné au cauchemar lorsque Lisandro Martinez a reçu un carton rouge direct pour un incident étrange impliquant Dominic Calvert-Lewin. Le défenseur a été expulsé après avoir apparemment tiré les cheveux de l’attaquant lors d’un accrochage physique, laissant son équipe face à une tâche pratiquement impossible.

  • Martinez a été expulsé pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire.

    Menés 2-0 à la mi-temps suite à un doublé de Noah Okafor, les Red Devils ont vu leur soirée se compliquer davantage à la 54^e minute lorsque Martinez a écopé d’un carton rouge direct. Après un accrochage avec l’attaquant de Leeds Calvert-Lewin, le surnommé « Boucher » a perdu son sang-froid dans une poussée musclée. Les ralentis ont clairement montré que Martinez tirait les cheveux de Calvert-Lewin, provoquant la chute de l’avant-centre sur la pelouse.

    L’arbitre Paul Tierney, alerté par le VAR, a visionné l’action sur l’écran situé en bordure de terrain pour évaluer la gravité du geste, avant de décider de l’exclusion définitive de l’Argentin.

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  • Une réaction virulente a suivi un licenciement qualifié d’« idiot ».

    Le carton rouge reçu par Martinez a provoqué un tollé chez les supporters et les observateurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont dénoncé un geste « stupide » et « idiot », alors que l’équipe était déjà dans une situation délicate. En saisissant Calvert-Lewin par les cheveux, le défenseur a pris un risque inutile et n’a laissé d’autre choix à l’arbitre que de le renvoyer aux vestiaires.

    « C’est stupide de la part de Martinez, mais si ça mérite un carton rouge, alors les queues de cheval devraient être interdites, car il essaie clairement de lui attraper le maillot », a écrit @StevenDonovan02 sur X.

    « C’est tout simplement stupide de la part de Martinez », a commenté @JacobHorsfall_. « Je suis presque sûr que c’était un geste réflexe pour se rattraper alors qu’il perdait l’équilibre, mais pourquoi avoir la main si haut en premier lieu ? Surtout avec les cartons rouges qu’on a vus pour exactement la même chose cette saison. »

    @AdamJoseph a tranché : « Une décision idiote de Lisandro Martinez, qui conduit inévitablement à un carton rouge. On ne tire pas les cheveux de Dominic Calvert-Lewin ; dès que tu le fais, tu prends la décision à la place de l’arbitre, peu importe la force du geste. »

    Gary Neville, qui commentait la rencontre, a jugé la performance globale de United insuffisante : « Leeds mérite de mener 2-0. C’est de loin la meilleure équipe. »

    Interrogé sur la réaction de l’Argentin après l’exclusion, Neville a ajouté : « Martinez semble perplexe et désorienté, mais on sait qu’un tirage de cheveux vaut désormais carton rouge. Il était conscient de ce qu’il faisait. »

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Casemiro redonne espoir à Manchester United

    Bien qu’en infériorité numérique, Manchester United a inscrit le but suivant : Casemiro a repris un centre de Bruno Fernandes dans la surface et a poussé le ballon au fond des filets.

    En cas de revers, United resterait troisième, à égalité de points avec Aston Villa, tandis que Liverpool demeurerait cinquième, à trois longueurs.

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