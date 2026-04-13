Le carton rouge reçu par Martinez a provoqué un tollé chez les supporters et les observateurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont dénoncé un geste « stupide » et « idiot », alors que l’équipe était déjà dans une situation délicate. En saisissant Calvert-Lewin par les cheveux, le défenseur a pris un risque inutile et n’a laissé d’autre choix à l’arbitre que de le renvoyer aux vestiaires.

« C’est stupide de la part de Martinez, mais si ça mérite un carton rouge, alors les queues de cheval devraient être interdites, car il essaie clairement de lui attraper le maillot », a écrit @StevenDonovan02 sur X.

« C’est tout simplement stupide de la part de Martinez », a commenté @JacobHorsfall_. « Je suis presque sûr que c’était un geste réflexe pour se rattraper alors qu’il perdait l’équilibre, mais pourquoi avoir la main si haut en premier lieu ? Surtout avec les cartons rouges qu’on a vus pour exactement la même chose cette saison. »

@AdamJoseph a tranché : « Une décision idiote de Lisandro Martinez, qui conduit inévitablement à un carton rouge. On ne tire pas les cheveux de Dominic Calvert-Lewin ; dès que tu le fais, tu prends la décision à la place de l’arbitre, peu importe la force du geste. »

Gary Neville, qui commentait la rencontre, a jugé la performance globale de United insuffisante : « Leeds mérite de mener 2-0. C’est de loin la meilleure équipe. »

Interrogé sur la réaction de l’Argentin après l’exclusion, Neville a ajouté : « Martinez semble perplexe et désorienté, mais on sait qu’un tirage de cheveux vaut désormais carton rouge. Il était conscient de ce qu’il faisait. »