VIDÉO : Lionel Messi taclé par un intrus sur le terrain alors que l'Inter Miami remporte un match amical chaotique reprogrammé à Porto Rico

Les Herons se sont rendus en Amérique du Sud pour une tournée de pré-saison, avec plusieurs matchs disputés dans différents pays. Ils ont tenu leur promesse d'affronter l'Independiente del Valle. Le match initial avait été reporté après que Messi ait ressenti une gêne au tendon d'Achille et ait été contraint de déclarer forfait.
Le joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or a pu fouler la pelouse de Bayamon, mais a eu la chance d'échapper à un autre coup malvenu. Il a été plaqué au sol à un moment donné après avoir vu plusieurs supporters enthousiastes sauter par-dessus la bande publicitaire et courir à travers le terrain.