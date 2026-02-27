Goal.com
En direct
Lionel Messi pitch invader Inter Miami Independiente del Valle 2026Getty/YouTube
Chris Burton

Traduit par

VIDÉO : Lionel Messi taclé par un intrus sur le terrain alors que l'Inter Miami remporte un match amical chaotique reprogrammé à Porto Rico

Lionel Messi a été plaqué au sol par un fan qui avait envahi le terrain lors du match amical chaotique entre l'Inter Miami et l'Independiente del Valle. Les vainqueurs de la MLS Cup devaient affronter leurs adversaires équatoriens le 13 février, mais le match a dû être reporté. Il s'est finalement déroulé à Porto Rico le 26 février, avec la participation de la star argentine Messi.

  • Messi plaqué au sol lors d'un match amical reprogrammé

    Les Herons se sont rendus en Amérique du Sud pour une tournée de pré-saison, avec plusieurs matchs disputés dans différents pays. Ils ont tenu leur promesse d'affronter l'Independiente del Valle. Le match initial avait été reporté après que Messi ait ressenti une gêne au tendon d'Achille et ait été contraint de déclarer forfait.

    Le joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or a pu fouler la pelouse de Bayamon, mais a eu la chance d'échapper à un autre coup malvenu. Il a été plaqué au sol à un moment donné après avoir vu plusieurs supporters enthousiastes sauter par-dessus la bande publicitaire et courir à travers le terrain.

    • Publicité

  • Regardez le clip

  • Le chaos s'installe pendant le spectacle à Porto Rico

    Messi et ses coéquipiers ont quitté la Floride cinq jours après avoir débuté leur campagne MLS 2026 par une défaite 3-0 contre Heung-min Son et le LAFC. Ils seront de retour sur le terrain dimanche pour affronter leurs rivaux locaux d'Orlando City, moins de 72 heures après leur voyage à Porto Rico.

    L'Inter Miami sera heureux de rentrer chez lui après avoir vécu un spectacle insolite contre l'Independiente del Valle. Le coup d'envoi de ce match a été retardé d'une heure en raison d'un problème de conflit de maillots, les deux équipes s'étant présentées en tenue noire. Il a finalement été décidé de jouer malgré tout.

    Javier Mascherano a aligné un onze de départ composé en grande partie de joueurs qui n'avaient pas débuté le match contre le LAFC. Le champion du monde Messi est entré en jeu à la mi-temps et a converti un penalty pour offrir la victoire 2-1 aux Herons.

  • Independiente Del Valle v Inter MiamiGetty Images Sport

    Messi devrait reprendre ses fonctions en MLS avant la Coupe du monde

    Après avoir aperçu l'icône argentine, certains spectateurs, qui avaient fait salle comble, ont cherché à prendre des selfies avec lui. À la 88e minute, des fans ont envahi le terrain et se sont précipités vers Messi. Les agents de sécurité n'ont pas réussi à contenir les envahisseurs, et l'un d'eux a attrapé Messi par la taille et l'a plaqué au sol.

    Le joueur de 38 ans est sorti indemne de cet incident, se relevant rapidement. Les stewards ont réussi à rétablir l'ordre après avoir vu d'autres fans envahir le terrain. Messi peut désormais se concentrer à nouveau sur la MLS, tout en comptant les jours qui le séparent de la défense du titre de champion du monde avec l'Argentine cet été.

Major League Soccer
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Serie A
Manta crest
Manta
MAN
Independiente J.Teran crest
Independiente J.Teran
INV
0