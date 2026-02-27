VIDÉO : Lionel Messi taclé par un intrus sur le terrain alors que l'Inter Miami remporte un match amical chaotique reprogrammé à Porto Rico

Messi et ses coéquipiers ont quitté la Floride cinq jours après avoir débuté leur campagne MLS 2026 par une défaite 3-0 contre Heung-min Son et le LAFC. Ils seront de retour sur le terrain dimanche pour affronter leurs rivaux locaux d'Orlando City, moins de 72 heures après leur voyage à Porto Rico.

L'Inter Miami sera heureux de rentrer chez lui après avoir vécu un spectacle insolite contre l'Independiente del Valle. Le coup d'envoi de ce match a été retardé d'une heure en raison d'un problème de conflit de maillots, les deux équipes s'étant présentées en tenue noire. Il a finalement été décidé de jouer malgré tout.

Javier Mascherano a aligné un onze de départ composé en grande partie de joueurs qui n'avaient pas débuté le match contre le LAFC. Le champion du monde Messi est entré en jeu à la mi-temps et a converti un penalty pour offrir la victoire 2-1 aux Herons.