Si la présentation singulière de l’arbitre a attiré l’attention, la soirée a finalement été dominée par l’émotion brute. L’attaquant de 39 ans avait annoncé sa retraite internationale en août après la douloureuse défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne.

L’avant-match contre le Bénin était logiquement empreint d’émotion. Messi était visiblement bouleversé lorsque le bus de l’équipe a traversé une marée passionnée de supporters à l’extérieur du stade de River Plate. À l’intérieur, les 85 000 spectateurs ont assisté à une victoire tranquille, avec des buts plus tôt de Nicolas Otamendi et Nico Paz avant le penalty transformé avec autorité par Messi. Ses coéquipiers, dont un Enzo Fernandez en larmes, peinaient à contenir leurs émotions alors que le capitaine emblématique s’adressait au stade depuis le rond central.

Lors de son discours d’adieu, Messi est revenu sur une brillante carrière internationale de deux décennies, marquée par des sacres lors de la Coupe du monde 2022, de la Copa America et de la Finalissima. « Ne plus venir ici et ne plus être avec l’équipe nationale argentine va me faire très mal, a-t-il reconnu devant la foule. Si cela ne tenait qu’à moi, j’aimerais être ici toute ma vie, parce que jouer pour l’Argentine est la plus belle chose qui soit. »

L’attaquant vétéran a reconnu la récente désillusion contre l’Espagne, soulignant que le groupe s’était battu jusqu’au tout dernier moment malgré des réserves presque épuisées. Il a également pris le temps de rendre hommage à ses anciens coéquipiers et a eu une pensée touchante pour son défunt père, Jorge, décédé en août. « Jouer ici va tellement me manquer, a ajouté Messi. Je pars reconnaissant, fier et en paix. »



