AFP
Traduit par
VIDÉO : Lionel Messi reçoit un CADEAU de retraite INSOLITE de la part de l’arbitre lors des adieux émouvants de l’Argentine contre le Bénin
Un étrange cadeau d’adieu
Messi a fait ses adieux au football international après la victoire 3-0 de l'Argentine contre le Bénin en match amical à l'Estadio Monumental. Cependant, les scènes d'après-match ont pris une tournure inattendue à cause de l'arbitre chilien Fernando Vejar. Après le coup de sifflet final, Vejar s'est approché du lauréat du Ballon d'Or à huit reprises, lui a offert une poignée de main et un clin d'œil, avant de lui remettre ses cartons jaune et rouge en guise de cadeau d'adieu.
Ce curieux échange a laissé le gardien du Bénin Saturnin Allagbe visiblement perplexe, tandis qu'il observait la scène à proximité. Messi, qui a inscrit un penalty à la 71e minute lors de sa 208e sélection, un record encore amélioré, ne semblait pas particulièrement attaché à cet inhabituel souvenir. Peu après, la chanteuse folklorique argentine Soledad Pastorutti a été aperçue tenant les cartons en plastique de l'officiel après sa prestation d'après-match.
Regardez l’extrait vidéo
Des larmes au Monumental
Si la présentation singulière de l’arbitre a attiré l’attention, la soirée a finalement été dominée par l’émotion brute. L’attaquant de 39 ans avait annoncé sa retraite internationale en août après la douloureuse défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne.
L’avant-match contre le Bénin était logiquement empreint d’émotion. Messi était visiblement bouleversé lorsque le bus de l’équipe a traversé une marée passionnée de supporters à l’extérieur du stade de River Plate. À l’intérieur, les 85 000 spectateurs ont assisté à une victoire tranquille, avec des buts plus tôt de Nicolas Otamendi et Nico Paz avant le penalty transformé avec autorité par Messi. Ses coéquipiers, dont un Enzo Fernandez en larmes, peinaient à contenir leurs émotions alors que le capitaine emblématique s’adressait au stade depuis le rond central.
Lors de son discours d’adieu, Messi est revenu sur une brillante carrière internationale de deux décennies, marquée par des sacres lors de la Coupe du monde 2022, de la Copa America et de la Finalissima. « Ne plus venir ici et ne plus être avec l’équipe nationale argentine va me faire très mal, a-t-il reconnu devant la foule. Si cela ne tenait qu’à moi, j’aimerais être ici toute ma vie, parce que jouer pour l’Argentine est la plus belle chose qui soit. »
L’attaquant vétéran a reconnu la récente désillusion contre l’Espagne, soulignant que le groupe s’était battu jusqu’au tout dernier moment malgré des réserves presque épuisées. Il a également pris le temps de rendre hommage à ses anciens coéquipiers et a eu une pensée touchante pour son défunt père, Jorge, décédé en août. « Jouer ici va tellement me manquer, a ajouté Messi. Je pars reconnaissant, fier et en paix. »
- AFP
Quelle est la suite pour l’Argentine ?
L’Argentine doit désormais composer avec un avenir incertain sans son leader emblématique. Le sélectionneur Lionel Scaloni est confronté à la tâche ingrate de reconstruire son groupe après la récente défaite en finale de la Coupe du monde et le départ définitif du plus grand joueur de l’histoire du pays.
Pour Messi, l’attention se porte désormais entièrement sur ses engagements en club. L’attaquant légendaire cherchera à canaliser l’énergie qui lui reste pour terminer en force la saison nationale avec l’Inter Miami, en laissant derrière lui un héritage en sélection qui ne sera probablement jamais égalé.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles