VIDÉO : Lionel Messi, « ravi », se présente à l'équipe de l'UE Cornella après le rachat surprise du club catalan

Lionel Messi, qui a officiellement racheté le club espagnol de cinquième division UE Cornella le 16 avril, n’a pas tardé à affirmer son influence en tant que nouveau propriétaire. Dans un geste fort pour la région du Baix Llobregat, l’icône argentine a adressé un message vidéo personnel à l’équipe et au staff, témoignant de son engagement envers ce projet.

« Je tenais à me présenter et à vous faire savoir que nous sommes là pour grandir et vous aider en tout point », a-t-il déclaré au groupe. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce nouveau projet. Je vous suis et je vous soutiens chaque week-end. »