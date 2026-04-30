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VIDÉO : Lionel Messi, « ravi », se présente à l'équipe de l'UE Cornella après le rachat surprise du club catalan
« Je te soutiens chaque week-end » Telle est la déclaration sans équivoque d’un supporter qui affirme, avec une détermination tranquille, être présent pour encourager son équipe préférée à chaque rencontre. Cette phrase, courte mais chargée d’engagement, résume à elle seule la constance et la passion des fidèles des tribunes, prêts à affronter chaque nouvelle journée de championnat avec la même ferveur.
Lionel Messi, qui a officiellement racheté le club espagnol de cinquième division UE Cornella le 16 avril, n’a pas tardé à affirmer son influence en tant que nouveau propriétaire. Dans un geste fort pour la région du Baix Llobregat, l’icône argentine a adressé un message vidéo personnel à l’équipe et au staff, témoignant de son engagement envers ce projet.
« Je tenais à me présenter et à vous faire savoir que nous sommes là pour grandir et vous aider en tout point », a-t-il déclaré au groupe. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce nouveau projet. Je vous suis et je vous soutiens chaque week-end. »
Les joueurs réagissent au comportement du propriétaire superstar.
Au-delà d’un simple soutien financier, l’ancienne star du FC Barcelone s’est impliqué activement, suivant assidûment les progrès de l’équipe sur les réseaux sociaux. Un engagement qui a métamorphosé l’ambiance du club, propulsant une modeste formation locale au rang de phénomène planétaire.
Le timing est optimal : Cornella s’est déjà assuré une place en barrages pour la montée en Segunda RFEF avec deux journées d’avance, offrant un cadre idéal pour que l’ère Messi débute par un trophée.
Objectifs du nouveau projet
L’acquisition du FC Cornellà par Lionel Messi est perçue comme une démarche stratégique visant à s’associer à un club reconnu pour son centre de formation de renom. Cette institution possède une longue tradition dans l’épanouissement de talents d’élite, ayant servi de tremplin à des joueurs de calibre international tels que Jordi Alba, Gerard Martín et Javi Puado. En prenant les rênes d’un « club formateur », l’Argentin se positionne comme le gardien de l’héritage du football catalan.
Son objectif est clair : assurer une croissance progressive et durable au club. En affichant publiquement son soutien et en suivant de près chaque pas de l’équipe, l’Argentin inaugure officiellement une ère marquée par une grande ambition et un fort engagement institutionnel.
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Et maintenant ?
À l’aube des barrages, la pression monte : les joueurs doivent désormais répondre aux ambitions de leur propriétaire. L’objectif de Messi est clair : une ascension progressive et durable dans les divisions espagnoles. Si les projecteurs restent braqués sur sa présence digitale et le soutien qu’il a apporté ce week-end à distance, la véritable question est de savoir si son enthousiasme suffira pour gravir rapidement les échelons du football espagnol.