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VIDÉO : Lionel Messi marque son 71e coup franc en carrière et dépasse ainsi la légende brésilienne Pelé, laissant le gardien du New York City FC, Matt Freese, complètement humilié
Messi mène l'Inter Miami à la victoire 3-2
L'Inter Miami a très bien démarré la saison 2026 de la Major League Soccer, récoltant dix points lors de ses cinq premiers matchs, ce qui le place en troisième position de la Conférence Est, derrière le leader, le Nashville SC, et le New York City FC, ce dernier ayant été son adversaire dimanche.
Un spectacle passionnant s'est déroulé au Yankee Stadium, Gonzalo Lujan donnant l'avantage à Miami dès la quatrième minute avant que New York ne réagisse pour prendre l'avantage grâce à des buts de Nicolas Fernandez et Agustin Ojeda. Cependant, l'équipe locale n'a pas conservé son avance longtemps, Messi s'imposant pour marquer de loin, son coup franc étant dévié et passant juste à côté du gardien Matt Freese.
Ce fut un nouveau moment de génie de la part du champion du monde argentin, Miami remportant finalement les trois points grâce au but décisif du défenseur Micael à la 74e minute.
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Messi dépasse Pelé avec son 71e but sur coup franc
Messi a récemment inscrit son 900e but en carrière lors d'un match contre Nashville et a fait un premier pas vers la barre des 1 000 avec son 71e but sur coup franc contre New York City. Cela signifie que le joueur de 38 ans a dépassé Pelé en matière de buts marqués directement sur coup franc, le grand joueur brésilien ayant, selon les estimations, inscrit 70 buts sur des coups de pied arrêtés au cours de sa carrière légendaire.
Il n'y a désormais plus qu'un seul joueur devant lui dans ce classement, à savoir l'ancienne star lyonnaise Juninho Pernambucano, auteur de 77 buts sur coup franc, mais il y a fort à parier que Messi se hissera en tête du classement avant de décider de raccrocher les crampons.
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L'Argentin devrait être capitaine de l'équipe nationale lors des matchs contre la Mauritanie et la Zambie
Messi devrait désormais faire son retour avec l'Argentine lors de la prochaine trêve internationale, les champions du monde en titre affrontant la Mauritanie et la Zambie lors de matchs amicaux à Buenos Aires. Ce seront les derniers matchs qui permettront au sélectionneur Lionel Scaloni d'évaluer ses joueurs avant de dévoiler sa sélection pour la défense de leur titre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Messi est sans aucun doute la star de l'effectif argentin, mais plusieurs attaquants moins expérimentés ont été retenus pour ces matchs amicaux. Si Julian Alvarez, qui compte 49 sélections, fait partie du groupe, des joueurs tels que Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, Jose Manuel Lopez, Joaquin Panichelli et Gianluca Prestianni ont tous été sélectionnés et comptent chacun moins de dix sélections en équipe nationale.
L'Argentine disputera son premier match de la Coupe du monde 2026 à la mi-juin, face à l'Algérie à Kansas City, dans le Missouri. Elle affrontera également l'Autriche et la Jordanie dans le groupe J.
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