VIDÉO : Lionel Messi marque son 71e coup franc en carrière et dépasse ainsi la légende brésilienne Pelé, laissant le gardien du New York City FC, Matt Freese, complètement humilié

L'Inter Miami a très bien démarré la saison 2026 de la Major League Soccer, récoltant dix points lors de ses cinq premiers matchs, ce qui le place en troisième position de la Conférence Est, derrière le leader, le Nashville SC, et le New York City FC, ce dernier ayant été son adversaire dimanche.

Un spectacle passionnant s'est déroulé au Yankee Stadium, Gonzalo Lujan donnant l'avantage à Miami dès la quatrième minute avant que New York ne réagisse pour prendre l'avantage grâce à des buts de Nicolas Fernandez et Agustin Ojeda. Cependant, l'équipe locale n'a pas conservé son avance longtemps, Messi s'imposant pour marquer de loin, son coup franc étant dévié et passant juste à côté du gardien Matt Freese.

Ce fut un nouveau moment de génie de la part du champion du monde argentin, Miami remportant finalement les trois points grâce au but décisif du défenseur Micael à la 74e minute.