VIDÉO : Lionel Messi marque deux buts, dont un coup franc longue distance qui porte sa marque, et inspire l'incroyable remontée de l'Inter Miami en MLS contre Orlando City

Lionel Messi a inscrit un doublé brillant pour l'Inter Miami, permettant aux Herons de remporter leur première victoire en compétition en 2026 et de lancer la défense de leur titre de champions de la MLS Cup. Le GOAT argentin a contribué à la victoire 4-2 dans le derby contre leurs voisins de Floride, Orlando City. L'équipe de Javier Mascherano a réussi à remonter un déficit de deux buts pour décrocher trois précieux points à l'Inter & Co Stadium.

  • Inter Miami remporte sa première victoire en MLS en 2026

    L'Inter Miami a montré des signes de rouille après son retour d'un match à Porto Rico contre l'Independiente del Valle, un match amical au cours duquel Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, a été plaqué au sol par un supporter qui avait envahi le terrain.

    Ils étaient menés 2-0 après seulement 24 minutes, Marco Pasalic et Martin Ojeda ayant marqué pour les hôtes. Mateo Silvetti a été introduit à la mi-temps et a immédiatement eu un impact, l'Argentin ramenant l'équipe de Mascherano dans la partie quatre minutes après la reprise. Messi a inscrit son premier but juste avant l'heure de jeu, avant de sceller une impressionnante remontée à la 90e minute, après que Telasco Segovia ait inscrit le troisième but de l'Inter Miami et donné l'avantage à son équipe.

  • Regardez Messi marquer un superbe doublé pour l'Inter Miami

  • La remontée magique inspirée par Messi contre Orlando City

    Messi a pris le contrôle du match au moment où l'Inter Miami avait le plus besoin de lui. Il a ouvert son compteur de buts en MLS pour 2026 en récupérant le ballon à l'entrée de la surface. Malgré la présence d'une foule de joueurs devant lui, le vétéran de 38 ans s'est créé un espace avec son pied gauche légendaire et a envoyé un tir imparable de 18 mètres dans la lucarne.

    Son deuxième but a été tout aussi impressionnant, avec un tir au but aligné sur un coup franc à 30 mètres. Messi a choisi de contourner le mur plutôt que de le franchir, et a vu son tir plongeant rebondir sous les mains de Maxime Crépeau pour finir dans le coin inférieur du but. Orlando était réduit à 10 joueurs à ce stade de la rencontre après l'expulsion de Colin Guske, l'international américain U19 ayant reçu un deuxième carton jaune, puis un carton rouge pour une faute sur Messi à la 88e minute.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Messi, qui entre dans l'histoire, vise un troisième titre consécutif de MVP

    Le capitaine emblématique de l'Inter Miami a célébré son but tardif devant les supporters les plus passionnés d'Orlando, qui occupent une section connue sous le nom de « The Wall », après les avoir vus se livrer à des chants anti-Messi pendant une grande partie de la soirée.

    Messi disputait son premier match à Orlando, après avoir été absent lors de la défaite 4-1 dans ce même stade la saison dernière. Il commence déjà à passer à la vitesse supérieure en 2026, alors qu'il vise un troisième titre consécutif de MVP, et espère retrouver la forme et la condition physique qui lui permettront de décrocher une place dans l'équipe argentine pour la Coupe du monde cet été, alors que l'Albiceleste tentera de défendre son titre mondial sur le sol nord-américain.

