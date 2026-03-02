VIDÉO : Lionel Messi marque deux buts, dont un coup franc longue distance qui porte sa marque, et inspire l'incroyable remontée de l'Inter Miami en MLS contre Orlando City

L'Inter Miami a montré des signes de rouille après son retour d'un match à Porto Rico contre l'Independiente del Valle, un match amical au cours duquel Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, a été plaqué au sol par un supporter qui avait envahi le terrain.

Ils étaient menés 2-0 après seulement 24 minutes, Marco Pasalic et Martin Ojeda ayant marqué pour les hôtes. Mateo Silvetti a été introduit à la mi-temps et a immédiatement eu un impact, l'Argentin ramenant l'équipe de Mascherano dans la partie quatre minutes après la reprise. Messi a inscrit son premier but juste avant l'heure de jeu, avant de sceller une impressionnante remontée à la 90e minute, après que Telasco Segovia ait inscrit le troisième but de l'Inter Miami et donné l'avantage à son équipe.