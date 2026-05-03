À la 33^e minute, la star argentine a offert un moment de pure classe pour donner à Miami une avance de 3-0. Après une passe précise de son compère de longue date Luis Suárez, Messi a exhibé sa vivacité éternelle en se jouant d’un défenseur d’Orlando City grâce à une feinte signature. Il a ensuite décoché une frappe puissante et chirurgicale depuis l’extérieur de la surface qui a fini dans la lucarne, laissant le gardien Maxime Crépeau impuissant. Il s’agit de son huitième but en seulement dix matchs de MLS cette saison, et ce coup de génie met fin de manière éclatante à sa brève série de deux rencontres sans marquer. Les réalisations précoces d’Ian Fray et de Telasco Segovia, ce dernier servi par une passe décisive de Messi, avaient déjà offert aux locaux un contrôle total de la rencontre, alors qu’ils visaient leur toute première victoire dans leur nouveau stade ultramoderne.
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VIDÉO : Lionel Messi inscrit un nouveau but magnifique en solo, mais il assiste, incrédule, à la défaite de l’Inter Miami, qui a dilapidé une avance de 3-0 pour finalement s’incliner dans un derby de la MLS haletant face à Orlando City
Lionel Messi a inscrit son huitième but de la saison en MLS.
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Un effondrement historique lors du Florida Derby
Le scénario a toutefois basculé de façon spectaculaire : Orlando City a signé l’un des plus grands retours de l’histoire du championnat. Il s’agissait seulement de la troisième fois dans l’histoire de la MLS qu’une équipe remportait un match après avoir concédé trois buts d’écart. Le catalyseur de cette remontada a été un autre Argentin, Martín Ojeda, auteur d’un triplé sensationnel pour ramener les visiteurs dans la partie. Il réduit l’écart juste avant la mi-temps, puis inscrit un deuxième but à la 68^e minute, promettant un dénouement spectaculaire. Malgré plusieurs arrêts réflexes de Dayne St. Clair, Ojeda transforme finalement un penalty pour égaliser. Le calvaire des locaux se poursuit dans le temps additionnel : Tyrese Spicer surgit pour offrir la victoire aux siens. Ce revers confirme les difficultés incompréhensibles de Miami au Nu Stadium : malgré leur haut classement en MLS, les Herons n’ont toujours pas remporté le moindre de leurs quatre premiers matchs à domicile.
- GOAL
Quelle sera la prochaine étape pour Messi et Miami ?
Malgré la défaite, les statistiques personnelles de Messi demeurent impressionnantes, alors qu’il continue de porter le projet de Miami. Son but contre Orlando était son 86^e sous le maillot de Miami, ce qui lui permet de poursuivre sa quête de nouveaux records en Amérique du Nord. L’équipe occupe actuellement la troisième place de la Conférence Est, à seulement un point du leader, Nashville, et compte le même nombre de points que le New England Revolution, deuxième, mais est devancé à la différence de buts. Quatre rencontres restent au programme avant la trêve de sept semaines liée à la Coupe du monde. Toronto, Cincinnati, Portland et Philadelphie se profilent, et l’entraîneur Hoyos vise toujours cette première victoire tant attendue au Nu Stadium.