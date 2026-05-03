VIDÉO : Lionel Messi inscrit un nouveau but magnifique en solo, mais il assiste, incrédule, à la défaite de l’Inter Miami, qui a dilapidé une avance de 3-0 pour finalement s’incliner dans un derby de la MLS haletant face à Orlando City

À la 33^e minute, la star argentine a offert un moment de pure classe pour donner à Miami une avance de 3-0. Après une passe précise de son compère de longue date Luis Suárez, Messi a exhibé sa vivacité éternelle en se jouant d’un défenseur d’Orlando City grâce à une feinte signature. Il a ensuite décoché une frappe puissante et chirurgicale depuis l’extérieur de la surface qui a fini dans la lucarne, laissant le gardien Maxime Crépeau impuissant. Il s’agit de son huitième but en seulement dix matchs de MLS cette saison, et ce coup de génie met fin de manière éclatante à sa brève série de deux rencontres sans marquer. Les réalisations précoces d’Ian Fray et de Telasco Segovia, ce dernier servi par une passe décisive de Messi, avaient déjà offert aux locaux un contrôle total de la rencontre, alors qu’ils visaient leur toute première victoire dans leur nouveau stade ultramoderne.