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VIDÉO : Lionel Messi examine la bouteille d'eau de Jordan Pickford, qui contenait des notes stratégiques sur la séance de tirs au but, après avoir éliminé l'Angleterre de la Coupe du monde
Messi et l’Argentine ont pris connaissance des indications de Pickford sur les tirs au but.
Des images capturées après la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde montrent Lionel Messi examinant la bouteille d’eau de Jordan Pickford juste après le coup de sifflet final. Un membre du staff technique argentin a récupéré le flacon sur la pelouse avant de le remettre au capitaine, qui a scruté les notes sur les tirs au but accrochées sur le côté.
La gourde a ensuite circulé au sein du groupe argentin ; on a notamment vu Enzo Fernández rire après avoir repéré son nom à côté de notes détaillant son spot de penalty préféré et ses habitudes de frappe. Cette séquence s’est produite après que l’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde grâce à une remontada tardive.
Pickford avait préparé des informations détaillées sur les tireurs argentins, mais la défaite de l’Angleterre dans le temps réglementaire a rendu ces notes superflues.
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Une solide préparation reste vaine sans séance de tirs au but.
La séquence vidéo révèle les joueurs argentins observant avec amusement les préparatifs de Pickford, plusieurs d’entre eux parcourant les instructions collées sur la bouteille du gardien. Partagée massivement sur les réseaux sociaux après la victoire de l’Argentine, la scène met en lumière la préparation méticuleuse de l’Anglais en vue d’une éventuelle séance de tirs au but qui n’aura finalement pas eu lieu.
Pickford s’est forgé une réputation de spécialiste des tirs au but tout au long de sa carrière internationale. Ses recherches ont déjà joué un rôle clé dans les victoires de l’Angleterre aux tirs au but, faisant des notes sur sa bouteille un élément familier de sa routine les jours de match. Cependant, la remontée tardive de l’Argentine a rendu ces préparatifs inutiles. Après l’égalisation de Fernández dans les dernières minutes, Lautaro Martínez a inscrit de la tête le but de la victoire en temps additionnel, qualifiant l’Argentine pour la finale avant que les tirs au but n’entrent en ligne de compte.
- Getty Images Sport
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