Des images capturées après la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde montrent Lionel Messi examinant la bouteille d’eau de Jordan Pickford juste après le coup de sifflet final. Un membre du staff technique argentin a récupéré le flacon sur la pelouse avant de le remettre au capitaine, qui a scruté les notes sur les tirs au but accrochées sur le côté.

La gourde a ensuite circulé au sein du groupe argentin ; on a notamment vu Enzo Fernández rire après avoir repéré son nom à côté de notes détaillant son spot de penalty préféré et ses habitudes de frappe. Cette séquence s’est produite après que l’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde grâce à une remontada tardive.

Pickford avait préparé des informations détaillées sur les tireurs argentins, mais la défaite de l’Angleterre dans le temps réglementaire a rendu ces notes superflues.