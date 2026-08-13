Messi a vécu un moment aussi bizarre qu’émouvant pour son retour à la compétition avec l’Inter Miami en Leagues Cup 2026. Opposée au club mexicain Club Leon, la superstar argentine s’est retrouvée au centre d’une interaction inhabituelle sur le terrain.

Lors d’une attaque en seconde période, Messi a tenté de déborder le défenseur de Leon Romana grâce à un dribble dont il a le secret. Le défenseur central colombien a stoppé l’attaquant avec succès avant de l’entourer de ses bras, de le soulever complètement du sol, puis de le reposer avec un large sourire.