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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : Lionel Messi enlacé et soulevé par Jhohan Romana pour son retour à l’Inter Miami après la mort de son père

L. Messi
Inter Miami CF
J. Romana
Inter Miami CF vs Leon
Leon
Coupe de la ligue

Lionel Messi a vécu un moment à la fois insolite et émouvant lors de son retour à la compétition avec l’Inter Miami après la mort de son père. Lors d’un match de Leagues Cup contre le Club Leon, le défenseur colombien Jhohan Romana a stoppé le dribble de la légende argentine avant de relever Messi du sol dans une chaleureuse accolade.

  • Moment viral émouvant pour le retour de Messi

    Messi a vécu un moment aussi bizarre qu’émouvant pour son retour à la compétition avec l’Inter Miami en Leagues Cup 2026. Opposée au club mexicain Club Leon, la superstar argentine s’est retrouvée au centre d’une interaction inhabituelle sur le terrain.

    Lors d’une attaque en seconde période, Messi a tenté de déborder le défenseur de Leon Romana grâce à un dribble dont il a le secret. Le défenseur central colombien a stoppé l’attaquant avec succès avant de l’entourer de ses bras, de le soulever complètement du sol, puis de le reposer avec un large sourire.

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  • Une accolade légère lors d’un match poignant

    Cette accolade inattendue avait une véritable importance compte tenu de la charge émotionnelle entourant le retour de Messi sur les terrains. Le capitaine de l’Inter Miami disputait son premier match depuis son retrait après la mort de son père, Jorge.

    Récemment retourné dans sa ville natale de Rosario pour faire un dernier adieu à son père, Messi est revenu pour mener l’Inter Miami. La réaction chaleureuse de Romana a esquissé un sourire visible sur le visage du meneur de jeu. Plutôt que de réagir avec frustration après avoir vu son attaque stoppée, Messi a apprécié la légèreté du moment.

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    Cap sur l’avenir avec l’Inter Miami

    Maintenant que son retour à la compétition est en cours, Messi va chercher à se concentrer sur sa mission de mener l’Inter Miami tout au long de cette campagne. Le club floridien continue de s’appuyer largement sur son capitaine emblématique dans un calendrier exigeant. Les Herons se préparent désormais à affronter Nashville lors d’un match de Major League Soccer dimanche.

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