Traduit par
VIDÉO : Lionel Messi effectue sa première apparition publique depuis la finale de la Coupe du monde, en assistant à une rencontre de quatrième division dans son pays natal
Messi a assisté à Rosario à une rencontre de Primera C.
Lionel Messi se repose actuellement auprès de sa famille à Rosario, sa ville natale, pour digérer la déception de la finale perdue par l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Mais la star de l’Inter Miami a fait une apparition samedi afin d’assister à une rencontre de Primera C entre le Leones FC – club dirigé par la famille Messi – et Central Córdoba, au stade Antonio Di Giacomo. Il s’agissait de sa première sortie publique depuis le coup de sifflet final du tournoi. Vêtu d’un sweat à capuche noir, il a tenté de rester discret, en vain.
Les supporters et les médias locaux ont rapidement repéré le héros national, et les téléphones portables ainsi que les caméras de télévision l’ont filmé alors qu’il suivait la rencontre depuis un balcon privé situé derrière l’un des buts. Alors que les enfants et les supporters scandaient son nom, le joueur de 39 ans a salué la foule d’un sourire et d’un signe de la main, suscitant de chaleureux applaudissements dans les tribunes. Malheureusement pour l’équipe locale, la présence du meilleur joueur de l’histoire n’a pas suffi pour décrocher un résultat positif : les Leones se sont inclinés 2-0 face à Central Córdoba.
Visionnez l’extrait
Forfait pour le Match des étoiles de la MLS
Actuellement en Argentine, Lionel Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or, ne se rendra pas en Caroline du Nord pour les festivités de mi-saison. L’attaquant, qui a récemment disputé la finale de la Coupe du monde avec l’Albiceleste, est dispensé du MLS All-Star Game programmé mercredi à Charlotte. Son absence affecte l’attrait médiatique de l’événement, mais la sélection conserve un effectif riche en talents internationaux.
Malgré cette absence, le onze de la MLS alignera tout de même des stars comme Son Heung-min (Los Angeles FC) et Thomas Müller (Vancouver Whitecaps). Le capitaine de l’équipe nationale américaine, Tim Ream, portera les couleurs de la ville hôte. Ces joueurs mèneront la sélection MLS face à l’élite de la Liga MX, préservant ainsi le prestige de cette rivalité transfrontalière.
- Getty
Il devrait intégrer le groupe début août.
Les supporters de l'Inter Miami devront faire preuve de patience avant de voir leur capitaine faire son retour sur la pelouse du Nu Stadium. Conformément à l'accord de repos en vigueur, Messi se trouve actuellement en pleine période de congé total de 21 jours, loin des activités du club. Cette phase a pour but de lui permettre de surmonter la fatigue mentale liée à la défaite en finale à New York. Pour Messi, la priorité reste sa famille et ses racines à Rosario. Il devrait donc pouvoir rejoindre l'équipe début août.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles