Lionel Messi se repose actuellement auprès de sa famille à Rosario, sa ville natale, pour digérer la déception de la finale perdue par l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Mais la star de l’Inter Miami a fait une apparition samedi afin d’assister à une rencontre de Primera C entre le Leones FC – club dirigé par la famille Messi – et Central Córdoba, au stade Antonio Di Giacomo. Il s’agissait de sa première sortie publique depuis le coup de sifflet final du tournoi. Vêtu d’un sweat à capuche noir, il a tenté de rester discret, en vain.

Les supporters et les médias locaux ont rapidement repéré le héros national, et les téléphones portables ainsi que les caméras de télévision l’ont filmé alors qu’il suivait la rencontre depuis un balcon privé situé derrière l’un des buts. Alors que les enfants et les supporters scandaient son nom, le joueur de 39 ans a salué la foule d’un sourire et d’un signe de la main, suscitant de chaleureux applaudissements dans les tribunes. Malheureusement pour l’équipe locale, la présence du meilleur joueur de l’histoire n’a pas suffi pour décrocher un résultat positif : les Leones se sont inclinés 2-0 face à Central Córdoba.