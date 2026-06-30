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VIDÉO : Lionel Messi croise Tom Holland dans une nouvelle bande-annonce hilarante du film « Spider-Man : Brand New Day »
Messi fait sensation à New York
Dans une collaboration inattendue, Lionel Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or, a échangé les terrains de football contre les rues de New York pour une nouvelle vidéo promotionnelle de Sony Pictures. L’icône argentine, actuellement en lice pour guider l’Albiceleste vers la Coupe du monde 2026, a néanmoins trouvé le temps de s’associer à la star hollywoodienne Tom Holland dans un clip qui a immédiatement embrasé les réseaux sociaux.
Le court-métrage s’ouvre sur Peter Parker, incarné par Tom Holland, assis tranquillement dans un café avant d’être stupéfait par l’arrivée de l’icône du football. Visiblement impressionné, l’acteur trébuche sur ses propres pieds en tentant de s’approcher du vainqueur de la Coupe du monde. Messi, se mettant en scène dans une version légèrement caricaturale de lui-même, explique qu’il utilise en réalité un dispositif de localisation pour traquer l’homme-araignée. Cette révélation pousse Parker à revêtir son costume et à emmener le vétéran pour un tour aérien au-dessus des toits de la ville.
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Un été exceptionnel pour les Oranjes
Cette campagne promotionnelle intervient à un moment chargé pour Holland, qui assure actuellement la promotion de son quatrième film en solo dans le rôle du héros Marvel. L'acteur britannique a été très présent lors de la Coupe du monde 2026, se rendant récemment à Madrid pour évoquer à la fois son film et sa passion pour le football.
Au cours de son séjour, il a même désigné la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, comme l’incarnation parfaite de Spider-Man, en raison de son agilité et de sa vitesse.
Son retour sur grand écran intervient après *Uncharted* (2022) et juste avant *The Odyssey*, le prochain film de Christopher Nolan, promettant un été chargé pour l’acteur.
Malgré un planning de tournage chargé, l’acteur reste fidèle au football et a déjà exprimé son admiration pour Julián Álvarez, attaquant de l’Atlético de Madrid, célèbre pour sa célébration de but « araignée ».
Les supporters réagissent au buzz autour de ce match de gala
La campagne marketing du nouveau film passe officiellement à la vitesse supérieure : le studio lance le défi aux fans « À qui le tour ? » en diffusant une séquence où Messi est à l’affiche.
Les réactions des supporters sont extrêmement positives : ils saluent le sens du comique de Messi, qui hurle lorsqu’il est propulsé dans les airs par le super-héros.
Même si cette apparition relève avant tout d’une opération promotionnelle, les supporters spéculent déjà sur une possible brève présence du champion argentin dans le film lui-même. Le légendaire numéro 10, visiblement enthousiaste durant le tournage, semble ainsi confirmer son statut de véritable fan de la franchise.
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Dates de sortie et fiche des réalisateurs
La sortie de « Spider-Man : Brand New Day » est fixée au 31 juillet 2026. Réalisé par Destin Daniel Cretton, déjà aux commandes de « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux », le film promet un nouveau souffle à la franchise. Il arrivera en pleine effervescence de la Coupe du monde, transformant le partenariat avec Messi en un coup de génie marketing à l’échelle planétaire.
Dans la bande-annonce, Spider-Man lance à Messi : « Tu n’as pas le vertige ? », avant que le duo ne s’envole dans les airs. Un moment de légèreté pour le footballeur, qui porte actuellement le poids d’une nation sur ses épaules alors que l’Argentine cherche à défendre son titre mondial. Que Messi soulève un nouveau trophée ou qu’il savoure simplement un succès au box-office en juillet prochain, son statut d’icône culturelle mondiale reste incontesté.