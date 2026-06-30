Cette campagne promotionnelle intervient à un moment chargé pour Holland, qui assure actuellement la promotion de son quatrième film en solo dans le rôle du héros Marvel. L'acteur britannique a été très présent lors de la Coupe du monde 2026, se rendant récemment à Madrid pour évoquer à la fois son film et sa passion pour le football.

Au cours de son séjour, il a même désigné la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, comme l’incarnation parfaite de Spider-Man, en raison de son agilité et de sa vitesse.

Son retour sur grand écran intervient après *Uncharted* (2022) et juste avant *The Odyssey*, le prochain film de Christopher Nolan, promettant un été chargé pour l’acteur.

Malgré un planning de tournage chargé, l’acteur reste fidèle au football et a déjà exprimé son admiration pour Julián Álvarez, attaquant de l’Atlético de Madrid, célèbre pour sa célébration de but « araignée ».