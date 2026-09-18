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VIDÉO : Lionel Messi aperçu dans un échange « tendu » avec le commissaire de la MLS Don Garber après le trophée remporté par l’Inter Miami
Messi impliqué dans une vive altercation avec Garber
Messi a été filmé en train d’avoir un échange animé avec le commissaire de la MLS, Garber, après la victoire de l’Inter Miami contre Cruz Azul mercredi. La superstar argentine a été filmée en train de pointer du doigt le patron de la ligue à plusieurs reprises tout en lui parlant après le match. Cette interaction inattendue a eu lieu directement sur la pelouse dans la foulée de la rencontre.
La raison de cette discussion animée n’a pas été révélée. La MLS a refusé de commenter l’affaire lorsqu’elle a été sollicitée, tandis que l’Inter Miami n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’incident.
Regardez l’extrait.
Un but marquant offre un nouveau trophée à Miami
L’échange animé a eu lieu directement après la victoire 2-0 de l’Inter Miami contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul, synonyme de sacre en Campeones Cup. Messi a vécu une soirée historique sur le terrain, en inscrivant pendant la rencontre le 100e but de sa carrière avec l’Inter Miami pour sceller un succès net pour son équipe.
Ce triomphe a marqué un nouveau trophée trois ans après l’arrivée de Messi dans le sud de la Floride. L’Inter Miami avait auparavant remporté la Leagues Cup en 2023, puis le Supporters’ Shield en 2024 et la MLS Cup en 2025.
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Le silence entoure l’échange d’après-match avec le commissaire
Alors que la MLS comme l’Inter Miami restent muets sur l’incident, les détails entourant l’échange d’après-match entre Messi et Garber demeurent totalement confidentiels.
Messi et ses coéquipiers vont désormais tenter de laisser de côté les spéculations d’après-match pour se concentrer sur leurs prochaines rencontres et poursuivre leur belle dynamique.
Reste à voir si l’une des deux parties finira par apporter des éclaircissements, mais ce dernier triomphe en coupe garantit que l’ère riche en trophées de Miami sous la conduite de son capitaine vedette se poursuit sans interruption.
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