Messi a été filmé en train d’avoir un échange animé avec le commissaire de la MLS, Garber, après la victoire de l’Inter Miami contre Cruz Azul mercredi. La superstar argentine a été filmée en train de pointer du doigt le patron de la ligue à plusieurs reprises tout en lui parlant après le match. Cette interaction inattendue a eu lieu directement sur la pelouse dans la foulée de la rencontre.

La raison de cette discussion animée n’a pas été révélée. La MLS a refusé de commenter l’affaire lorsqu’elle a été sollicitée, tandis que l’Inter Miami n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’incident.