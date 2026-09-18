Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

VIDÉO : Lionel Messi aperçu dans un échange « tendu » avec le commissaire de la MLS Don Garber après le trophée remporté par l’Inter Miami

L. Messi
Inter Miami CF
Inter Miami CF vs Cruz Azul
Campeones Cup
Major League Soccer

Lionel Messi a été aperçu en pleine discussion animée avec le commissaire de la MLS, Don Garber, après la victoire de l’Inter Miami en Campeones Cup mercredi. La superstar argentine a pointé à plusieurs reprises le patron de la ligue après avoir inscrit son 100e but pour le club, déclenchant le débat sur ce qui se passait.

  • Messi impliqué dans une vive altercation avec Garber

    Messi a été filmé en train d’avoir un échange animé avec le commissaire de la MLS, Garber, après la victoire de l’Inter Miami contre Cruz Azul mercredi. La superstar argentine a été filmée en train de pointer du doigt le patron de la ligue à plusieurs reprises tout en lui parlant après le match. Cette interaction inattendue a eu lieu directement sur la pelouse dans la foulée de la rencontre.

    La raison de cette discussion animée n’a pas été révélée. La MLS a refusé de commenter l’affaire lorsqu’elle a été sollicitée, tandis que l’Inter Miami n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’incident.

    • Publicité

  • Regardez l’extrait.



  • Un but marquant offre un nouveau trophée à Miami

    L’échange animé a eu lieu directement après la victoire 2-0 de l’Inter Miami contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul, synonyme de sacre en Campeones Cup. Messi a vécu une soirée historique sur le terrain, en inscrivant pendant la rencontre le 100e but de sa carrière avec l’Inter Miami pour sceller un succès net pour son équipe.

    Ce triomphe a marqué un nouveau trophée trois ans après l’arrivée de Messi dans le sud de la Floride. L’Inter Miami avait auparavant remporté la Leagues Cup en 2023, puis le Supporters’ Shield en 2024 et la MLS Cup en 2025.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    Le silence entoure l’échange d’après-match avec le commissaire

    Alors que la MLS comme l’Inter Miami restent muets sur l’incident, les détails entourant l’échange d’après-match entre Messi et Garber demeurent totalement confidentiels.

    Messi et ses coéquipiers vont désormais tenter de laisser de côté les spéculations d’après-match pour se concentrer sur leurs prochaines rencontres et poursuivre leur belle dynamique.

    Reste à voir si l’une des deux parties finira par apporter des éclaircissements, mais ce dernier triomphe en coupe garantit que l’ère riche en trophées de Miami sous la conduite de son capitaine vedette se poursuit sans interruption.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI