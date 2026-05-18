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Inter Miami CF v Portland TimbersGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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VIDÉO : Lionel Messi adresse un geste aux supporters d’Inter Miami, qui manifestent leur mécontentement en raison du manque de « respect » des joueurs lors de la victoire en MLS contre les Portland Timbers

L. Messi
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Inter Miami CF vs Portland Timbers
Portland Timbers

Lionel Messi a été filmé alors qu’il semblait réprimander les supporters de l’Inter Miami après que les fans les plus fervents du club aient organisé une manifestation silencieuse lors de leur victoire en MLS contre les Portland Timbers. On a pu voir l’icône argentine faire des gestes en direction des tribunes alors que l’ambiance se détériorait, malgré les attentes élevées au Nu Stadium.

  • Silence au stade

    L'Inter Miami a enfin remporté dimanche soir sa première victoire à domicile dans son nouveau Nu Stadium, en battant les Portland Timbers 2-0, mais cet événement marquant a été éclipsé par une fracture manifeste entre les joueurs et les supporters les plus fervents du club. La Familia, collectif réunissant les groupes de supporters miaméens, a observé une manifestation silencieuse durant les 85 premières minutes de la rencontre, laissant les tribunes, habituellement animées, dépourvues des tambours, des drapeaux et des chants qui caractérisent l’ambiance du sud de la Floride.

    Selon plusieurs membres de la collectivité, les joueurs auraient systématiquement ignoré les tribunes pour filer directement aux vestiaires après les quatre premières rencontres au Nu Stadium. « Les joueurs n’ont montré aucun respect envers La Familia, ils ne sont pas venus vers nos tribunes après les matchs alors que certains d’entre nous arrivent dès 11 h pour installer notre tailgate et nos drapeaux à l’intérieur du stade », a déclaré JC Aviles de la Southern Legion, selon le Miami Herald. « Sans parler du fait que nous chantons à tue-tête pendant plus de 90 minutes. Le seul joueur à être venu nous saluer était Noah Allen ; tous les autres se sont rendus directement aux vestiaires. C’est irrespectueux ! »

    La tension a culminé à la 85e minute lorsque les ultras ont brisé leur silence pour lancer, en espagnol : « Joueurs, saluez vos fans, reconnaissez votre public, qui ne vous demande rien d’autre ! » Une exigence qui n’a pas plu à Messi, huit fois Ballon d’Or, lequel a adressé un geste de désapprobation aux tribunes.

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  • Réactions mitigées dans les vestiaires

    Malgré la frustration palpable sur la pelouse, joueurs et staff ont livré leurs réactions après le coup de sifflet final. German Berterame, auteur du deuxième but de la soirée après l’ouverture du score de Messi, a reconnu partager le sentiment des supporters. « Évidemment, c’était surprenant, mais ils ont aussi raison, car ils méritent qu’on leur rende hommage », a déclaré Berterame. « L’essentiel, c’est que nous restions unis, du même côté, comme aujourd’hui : nous avons gagné après tant d’efforts, et cela leur apporte aussi du bonheur. »

    Le latéral droit Facundo Mura a opté pour une posture plus diplomatique : « En tant que joueurs, nous sommes sereins et unis. Nous sommes reconnaissants envers le staff technique, tous les membres du club qui nous apportent ce dont nous avons besoin et les supporters qui nous encouragent toujours. Cette victoire était méritée et je pense que nous devons rester soudés. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants ; ils font partie de nous et nous formons une famille. »

    L’entraîneur par intérim Guillermo Hoyos, préférant éviter la polémique, a simplement rappelé : « L’Inter Miami est un grand club grâce à ses joueurs champions et à ses nombreux titres ; les supporters ont exprimé leur opinion, mais je n’ai pas d’avis là-dessus. »


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    « Les joueurs ont fait d'énormes sacrifices »

    Cette victoire était cruciale pour le classement de Miami dans la Conférence Est, permettant à l'équipe de se hisser à la deuxième place avec 28 points, à seulement deux unités du leader, Nashville. Après un calendrier particulièrement chargé, Hoyos a salué l'effort de ses joueurs : « Les joueurs ont tout donné ; ils ont fait un énorme sacrifice, car ils étaient épuisés par une semaine très difficile ponctuée de déplacements, et ils ont su élever leur niveau de jeu. Nous sommes très heureux de gagner et de continuer à progresser, pas à pas. »

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