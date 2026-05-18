L'Inter Miami a enfin remporté dimanche soir sa première victoire à domicile dans son nouveau Nu Stadium, en battant les Portland Timbers 2-0, mais cet événement marquant a été éclipsé par une fracture manifeste entre les joueurs et les supporters les plus fervents du club. La Familia, collectif réunissant les groupes de supporters miaméens, a observé une manifestation silencieuse durant les 85 premières minutes de la rencontre, laissant les tribunes, habituellement animées, dépourvues des tambours, des drapeaux et des chants qui caractérisent l’ambiance du sud de la Floride.

Selon plusieurs membres de la collectivité, les joueurs auraient systématiquement ignoré les tribunes pour filer directement aux vestiaires après les quatre premières rencontres au Nu Stadium. « Les joueurs n’ont montré aucun respect envers La Familia, ils ne sont pas venus vers nos tribunes après les matchs alors que certains d’entre nous arrivent dès 11 h pour installer notre tailgate et nos drapeaux à l’intérieur du stade », a déclaré JC Aviles de la Southern Legion, selon le Miami Herald. « Sans parler du fait que nous chantons à tue-tête pendant plus de 90 minutes. Le seul joueur à être venu nous saluer était Noah Allen ; tous les autres se sont rendus directement aux vestiaires. C’est irrespectueux ! »

La tension a culminé à la 85e minute lorsque les ultras ont brisé leur silence pour lancer, en espagnol : « Joueurs, saluez vos fans, reconnaissez votre public, qui ne vous demande rien d’autre ! » Une exigence qui n’a pas plu à Messi, huit fois Ballon d’Or, lequel a adressé un geste de désapprobation aux tribunes.