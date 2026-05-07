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Yosua Arya

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VIDÉO : Les supporters repèrent la tactique de génie mise en place par Luis Enrique et le PSG pour neutraliser complètement Michael Olise lors de la demi-finale de la Ligue des champions

M. Olise
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir battu le Bayern Munich 6-5 sur l'ensemble des deux matchs. Toutefois, l'après-match a surtout été marqué par les débats autour de l'approche tactique inhabituelle de Luis Enrique, jugée par les supporters capable de « neutraliser » Michael Olise.

  • Le changement tactique opéré par Luis Enrique a permis de contenir Olise.

    Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en éliminant le Bayern Munich 6-5 au total des deux manches. Après un succès chaotique 5-4 à l'aller à Paris, le retour à l'Allianz Arena a été bien plus fermé et s'est conclu sur un nul 1-1. Ousmane Dembélé a ouvert le score dès l'entame, bien servi par Khvicha Kvaratskhelia.

    Mais le sujet qui a le plus fait parler après la rencontre, c’est la stratégie défensive du PSG face à Olise. L’international français, auteur de 21 buts et 30 passes décisives en 49 matchs cette saison, a été largement neutralisé par Nuno Mendes, même si le latéral parisien a passé une grande partie de la rencontre sous le coup d’un carton jaune.

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  • Les supporters ont salué la stratégie inhabituelle d'Enrique.

    Sur les réseaux sociaux, les observateurs ont noté une tendance claire dans les dégagements du PSG : plutôt que de construire le jeu depuis l’arrière, le gardien Matvei Safonov a systématiquement renvoyé le ballon vers le côté du terrain où évoluait Olise. Cette stratégie, comparée en ligne aux schémas de dégagement de la NFL, visait à exploiter le placement et le contrôle du terrain pour isoler l’ailier adverse.

    Plutôt que de laisser à l’ailier le plus dangereux du Bayern l’espace pour lancer son action, les Parisiens ont constamment contraint Olise à jouer dans des zones étroites près de la ligne de touche. En resserrant le jeu sur le flanc droit bavarois, le PSG a réduit ses angles de pivotement et d’avancée, neutralisant ainsi la principale source offensive du Bayern tout au long de la rencontre.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Arsenal est en finale

    Le PSG va désormais se préparer pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, qui s'est imposé 2-1 sur l'ensemble des deux matchs face à l'Atlético de Madrid lors de l'autre demi-finale, et qui se déroulera à Budapest le 30 mai. Alors qu'un deuxième titre européen consécutif est à portée de main, tous les regards se tournent désormais vers la manière dont le PSG va s'en sortir face à la meilleure défense de la Ligue des champions, les Gunners n'ayant encaissé que six buts jusqu'à la finale et ayant réussi neuf clean sheets.

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