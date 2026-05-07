VIDÉO : Les supporters repèrent la tactique de génie mise en place par Luis Enrique et le PSG pour neutraliser complètement Michael Olise lors de la demi-finale de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en éliminant le Bayern Munich 6-5 au total des deux manches. Après un succès chaotique 5-4 à l'aller à Paris, le retour à l'Allianz Arena a été bien plus fermé et s'est conclu sur un nul 1-1. Ousmane Dembélé a ouvert le score dès l'entame, bien servi par Khvicha Kvaratskhelia.

Mais le sujet qui a le plus fait parler après la rencontre, c’est la stratégie défensive du PSG face à Olise. L’international français, auteur de 21 buts et 30 passes décisives en 49 matchs cette saison, a été largement neutralisé par Nuno Mendes, même si le latéral parisien a passé une grande partie de la rencontre sous le coup d’un carton jaune.