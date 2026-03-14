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VIDÉO : Les supporters marseillais, furieux, organisent « 45 minutes de silence » au milieu d’une « saison d’humiliations » ; ils n’interrompent cette protestation insolite que pour huer les joueurs à la mi-temps
Une atmosphère inquiétante au Vélodrome
Le Stade Vélodrome est mondialement connu pour son ambiance assourdissante, mais il s’est transformé en bibliothèque vendredi soir. Les supporters marseillais ont refusé de chanter ou d'acclamer leur équipe pendant toute la première mi-temps, plongeant le stade dans une atmosphère inconfortable et fantomatique tandis que les joueurs peinaient à trouver leur rythme. Cette protestation avait été méticuleusement planifiée par les ultras du club pour souligner leur désillusion grandissante. Une immense banderole déployée dans les tribunes servait de manifeste pour la soirée, sur laquelle on pouvait lire : « 45 minutes de silence pour une saison d'humiliations ».
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Les supporters ne rompent le silence que pour huer
Même si les chants traditionnels et les tambours faisaient défaut, le stade n’était pas pour autant totalement silencieux. Le public local a ponctuellement rompu son vœu de silence pour exprimer son mécontentement à la mi-temps, prenant pour cible ses propres joueurs sous une pluie de sifflets et de huées. Cette ambiance délétère semblait peser physiquement sur les hommes d’Habib Beye, qui ont paraît désorganisés tout au long de la première mi-temps.
La tension s'est finalement apaisée en deuxième mi-temps, les supporters ayant repris leur soutien vocal, ce qui a permis à Marseille de finir par venir à bout d'une défense d'Auxerre tenace. La percée est survenue à 11 minutes de la fin, quand Amine Gouiri s'est emparé d'un ballon perdu dans la surface pour marquer à bout portant.
Marseille a survécu à une frayeur en fin de match lorsque le but égalisateur d’Okoh, d’Auxerre, a été refusé à la 85e minute pour une faute de main lors de l’action. Cette victoire sur le fil marque la troisième victoire consécutive du club, ce qui suggère que les résultats commencent enfin à être à la hauteur des attentes malgré les tensions persistantes entre la direction et les supporters.
- AFP
La course pour terminer parmi les trois premiers de la Ligue 1 s'annonce serrée jusqu'au bout
Grâce à cette victoire, Marseille occupe désormais la troisième place du classement avec 49 points en 26 matches, à sept points de Lens, deuxième. Sa place dans le trio de tête n'est toutefois pas encore assurée, étant donné que Lyon, qui n'a disputé que 25 matches, totalise 46 points et occupe la quatrième place. Le PSG, quant à lui, reste en tête mais ne devance Lens que d'un point.