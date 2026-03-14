VIDÉO : Les supporters marseillais, furieux, organisent « 45 minutes de silence » au milieu d’une « saison d’humiliations » ; ils n’interrompent cette protestation insolite que pour huer les joueurs à la mi-temps

Même si les chants traditionnels et les tambours faisaient défaut, le stade n’était pas pour autant totalement silencieux. Le public local a ponctuellement rompu son vœu de silence pour exprimer son mécontentement à la mi-temps, prenant pour cible ses propres joueurs sous une pluie de sifflets et de huées. Cette ambiance délétère semblait peser physiquement sur les hommes d’Habib Beye, qui ont paraît désorganisés tout au long de la première mi-temps.

La tension s'est finalement apaisée en deuxième mi-temps, les supporters ayant repris leur soutien vocal, ce qui a permis à Marseille de finir par venir à bout d'une défense d'Auxerre tenace. La percée est survenue à 11 minutes de la fin, quand Amine Gouiri s'est emparé d'un ballon perdu dans la surface pour marquer à bout portant.

Marseille a survécu à une frayeur en fin de match lorsque le but égalisateur d’Okoh, d’Auxerre, a été refusé à la 85e minute pour une faute de main lors de l’action. Cette victoire sur le fil marque la troisième victoire consécutive du club, ce qui suggère que les résultats commencent enfin à être à la hauteur des attentes malgré les tensions persistantes entre la direction et les supporters.