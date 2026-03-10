Getty Images Sport
VIDÉO : Les supporters de Tottenham scandent le nom de Mauricio Pochettino alors que le sélectionneur de l'équipe nationale américaine s'envole pour voir son ancien club affronter l'Atlético Madrid en Ligue des champions
Le chant « Magic » fait son retour
L'ambiance à bord de l'avion s'est transformée en une véritable fête dès que le joueur de 54 ans a été aperçu. Les fans se sont rapidement mis à scander le célèbre chant : « Il est magique, vous savez... Mauricio Pochettino ! » L'ambiance est restée très animée tout au long du voyage, de nombreux fans scandant avec espièglerie « Nous voulons que tu reviennes » et « Ramenez-le à la maison ».
Malgré ses passages ultérieurs au Paris Saint-Germain et chez les rivaux des Spurs, Chelsea, l'Argentin reste une figure très appréciée des fidèles supporters de Tottenham. Cependant, les fans des Spurs pourraient devoir faire face à une concurrence acharnée pour obtenir la signature de leur ancien entraîneur ; selon des informations récentes, Pochettino serait également l'un des principaux candidats pour prendre les rênes du Real Madrid la saison prochaine.
Plus que de la nostalgie : un soupçon de retour
L'ambiance électrique qui régnait à bord du vol à destination de Madrid était bien plus qu'une simple réunion nostalgique entre les supporters et un ancien entraîneur ; elle s'inscrit dans un contexte de spéculations croissantes sur une possible réunion dans un avenir proche.
Si le sélectionneur de l'équipe nationale américaine se concentre actuellement sur la qualification de son équipe pour la Coupe du monde 2026 dans un groupe abordable comprenant l'Australie, le Paraguay et l'un des pays suivants : la Slovaquie, la Turquie et la Roumanie, il a récemment déclaré à Radiogaceta de los Deportes qu'il restait « ouvert à tout » une fois son contrat terminé après le tournoi. En février, il a même critiqué le manque d'ambition du club après son succès en Ligue Europa la saison dernière et a révélé son désir de remporter la Premier League et la Ligue des champions avant de prendre sa retraite, les plaçant même au-dessus du trophée de la Coupe du monde.
Son contrat aux États-Unis arrivant à échéance après la Coupe du monde, les fans espèrent le voir reprendre ses fonctions à la fin du mandat d'Igor Tudor cet été. Cependant, il reste à voir si les Spurs, actuellement 16e au classement, seront toujours en Premier League d'ici là.
Le parcours de l'équipe nationale américaine de football masculin
Pochettino entame la dernière ligne droite de ce cycle de Coupe du monde, après avoir rejoint l'équipe nationale américaine à mi-parcours. Il a été chargé de mener les États-Unis à la Coupe du monde sur leur propre sol, et cette Coupe du monde approche à grands pas.
Les États-Unis disputeront des matchs amicaux en mars contre le Portugal et la Belgique avant que Pochettino ne finalise sa sélection pour la Coupe du monde le 24 mai. L'équipe affrontera ensuite le Sénégal et l'Allemagne lors de matchs amicaux avant le coup d'envoi du tournoi contre le Paraguay le 12 juin.
