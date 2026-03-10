L'ambiance électrique qui régnait à bord du vol à destination de Madrid était bien plus qu'une simple réunion nostalgique entre les supporters et un ancien entraîneur ; elle s'inscrit dans un contexte de spéculations croissantes sur une possible réunion dans un avenir proche.

Si le sélectionneur de l'équipe nationale américaine se concentre actuellement sur la qualification de son équipe pour la Coupe du monde 2026 dans un groupe abordable comprenant l'Australie, le Paraguay et l'un des pays suivants : la Slovaquie, la Turquie et la Roumanie, il a récemment déclaré à Radiogaceta de los Deportes qu'il restait « ouvert à tout » une fois son contrat terminé après le tournoi. En février, il a même critiqué le manque d'ambition du club après son succès en Ligue Europa la saison dernière et a révélé son désir de remporter la Premier League et la Ligue des champions avant de prendre sa retraite, les plaçant même au-dessus du trophée de la Coupe du monde.

Son contrat aux États-Unis arrivant à échéance après la Coupe du monde, les fans espèrent le voir reprendre ses fonctions à la fin du mandat d'Igor Tudor cet été. Cependant, il reste à voir si les Spurs, actuellement 16e au classement, seront toujours en Premier League d'ici là.