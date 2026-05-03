Sheffield United a conclu sa saison par une victoire 2-1 arrachée face à Derby County, grâce aux performances exceptionnelles de Thomas Cannon et Sydie Peck. Mais le sujet qui a le plus fait parler de lui en dehors du terrain est une vidéo virale montrant les supporters de Sheffield United se moquant de Tottenham. Alors que les Spurs sont en difficulté en Premier League et risquent une relégation surprise, les fidèles de Sheffield United ont été filmés en train de chanter une chanson cinglante à l'encontre du club du nord de Londres. Le refrain, cruel, se gaussait de la chute des Spurs, les fans se délectant à l’idée de croiser ce géant de Premier League en Championship la saison prochaine : « On va à Tottenham, vous y allez aussi ! »
Traduit par
VIDÉO : Les supporters de Sheffield United se moquent de Tottenham avec une chanson cinglante, anticipant leur relégation en Premier League
Les supporters des Blades s’en prennent à Tottenham, en difficulté
Visionnez la séquence
Les deux clubs disputent leurs dernières rencontres de la saison.
Grâce à ce résultat, Sheffield United boucle la saison avec 60 points, un total qui le positionne au milieu du classement mais qui laisse espérer une course à la promotion plus régulière l’année prochaine. Pour Derby, manquer les places de barrages après une saison solide sera difficile à accepter, d’autant plus qu’ils ont dilapidé leur avance à domicile lors de la dernière journée.
L’entraîneur Chris Wilder et ses joueurs ont célébré avec retenue sur la pelouse. « Il y avait le guichet fermé ici aujourd’hui, et je l’ai dit aux joueurs : “Ils [les supporters] vous ont suivis à travers tout le pays, et s’il y a bien un groupe de supporters qui mérite cela après une saison incroyablement difficile, c’est eux” », a déclaré Wilder, cité par BBC Sport.
« Nous avons finalement atteint un total de 60 points, ce qui est honorable. Notre premier objectif était de quitter la dernière place du classement (situation des Blades à mon retour), puis de grimper au classement, et nous avons réussi ces deux étapes. »
- Getty Images Sport
La régularité sera la clé de la réussite la saison prochaine.
Sheffield United a conclu la saison à la 13e place, un classement conforme à une année de transition marquée par le retour de Wilder en septembre. Malgré des éclairs de qualité à Pride Park, notamment les buts de Cannon et Peck, l’entraîneur a d’ores et déjà ciblé la condition physique et le mental comme les deux axes majeurs à travailler durant la trêve estivale.
« Je sais ce que nous devons faire et nous sommes sur la bonne voie. Cela nous rendra plus forts, et nous devrions, d’ici la fin de la saison prochaine, être capables de jouer des matchs de ce niveau, à l’image de ce que vient de réaliser Derby County. »