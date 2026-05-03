VIDÉO : Les supporters de Sheffield United se moquent de Tottenham avec une chanson cinglante, anticipant leur relégation en Premier League

Grâce à ce résultat, Sheffield United boucle la saison avec 60 points, un total qui le positionne au milieu du classement mais qui laisse espérer une course à la promotion plus régulière l’année prochaine. Pour Derby, manquer les places de barrages après une saison solide sera difficile à accepter, d’autant plus qu’ils ont dilapidé leur avance à domicile lors de la dernière journée.

L’entraîneur Chris Wilder et ses joueurs ont célébré avec retenue sur la pelouse. « Il y avait le guichet fermé ici aujourd’hui, et je l’ai dit aux joueurs : “Ils [les supporters] vous ont suivis à travers tout le pays, et s’il y a bien un groupe de supporters qui mérite cela après une saison incroyablement difficile, c’est eux” », a déclaré Wilder, cité par BBC Sport.

« Nous avons finalement atteint un total de 60 points, ce qui est honorable. Notre premier objectif était de quitter la dernière place du classement (situation des Blades à mon retour), puis de grimper au classement, et nous avons réussi ces deux étapes. »