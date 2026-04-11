VIDÉO : Les supporters d'Arsenal ont hué leurs propres joueurs malgré une avance de neuf points au classement de la Premier League, après une défaite cuisante face à Bournemouth

Le coup de sifflet final à l’Emirates Stadium a déclenché une vague de frustration : les supporters d’Arsenal ont hué leur propre équipe après une défaite sans relief 2-1 face à Bournemouth. Ce résultat confirme une tendance inquiétante pour le groupe de Mikel Arteta, qui enchaîne désormais trois défaites en quatre matchs toutes compétitions confondues – un bilan stupéfiant quand on sait qu’il n’avait perdu que trois de ses 49 matchs précédents cette saison.

Junior Kroupi a réduit au silence les supporters locaux dès l’entame, offrant aux visiteurs une avance méritée après seulement 17 minutes. Si Viktor Gyokeres a temporairement égalisé sur penalty, cette réalisation n’a pas suffi à relancer une équipe d’Arsenal toujours en manque d’allant. Lorsque Alex Scott a redonné l’avantage aux Cherries à la 74^e minute, la tension dans l’enceinte est devenue palpable, débouchant finalement sur des protestations bruyantes à la fin du match.