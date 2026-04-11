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VIDÉO : Les supporters d'Arsenal ont hué leurs propres joueurs malgré une avance de neuf points au classement de la Premier League, après une défaite cuisante face à Bournemouth
L’atmosphère chez Emirates est devenue irrespirable.
Le coup de sifflet final à l’Emirates Stadium a déclenché une vague de frustration : les supporters d’Arsenal ont hué leur propre équipe après une défaite sans relief 2-1 face à Bournemouth. Ce résultat confirme une tendance inquiétante pour le groupe de Mikel Arteta, qui enchaîne désormais trois défaites en quatre matchs toutes compétitions confondues – un bilan stupéfiant quand on sait qu’il n’avait perdu que trois de ses 49 matchs précédents cette saison.
Junior Kroupi a réduit au silence les supporters locaux dès l’entame, offrant aux visiteurs une avance méritée après seulement 17 minutes. Si Viktor Gyokeres a temporairement égalisé sur penalty, cette réalisation n’a pas suffi à relancer une équipe d’Arsenal toujours en manque d’allant. Lorsque Alex Scott a redonné l’avantage aux Cherries à la 74^e minute, la tension dans l’enceinte est devenue palpable, débouchant finalement sur des protestations bruyantes à la fin du match.
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Le titre reste à portée de main pour City
Bien qu'Arsenal conserve neuf points d'avance en tête du classement, cette défaite redonne un formidable élan à Manchester City. L'équipe de Pep Guardiola peut désormais réduire cet écart à six points en cas de victoire sur Chelsea à Stamford Bridge dimanche. Ce qui semblait jusqu'alors une simple formalité vers le titre s'est soudainement transformé en une véritable course au titre, les Gunners apparaissant de plus en plus fragiles sous les projecteurs.
L’ancien défenseur des Gunners Martin Keown, intervenant sur TNT Sports, a appelé le groupe à garder son sang-froid malgré l’hostilité des tribunes : « Vous allez devoir le faire, a-t-il lancé au sujet de la nécessité de rester soudés. La pression était trop forte. Maintenant, les joueurs doivent élever leur niveau, les leaders doivent émerger. Vous avez toujours votre destin entre les mains. Ne perdez pas pied. »
- Getty Images Sport
Une semaine cruciale attend les Gunners
Arsenal n'a pas le temps de panser ses blessures : une semaine décisive, qui pourrait sceller la saison, se profile. Les Gunners accueilleront d'abord le Sporting CP le 15 avril, en quart de finale retour de la Ligue des champions, une rencontre où toute autre issue qu'une qualification risquerait d'accentuer le sentiment de crise. Ce choc européen précède l'affiche la plus importante du calendrier national.
Le 19 avril, les Londoniens se rendront à l’Etihad Stadium pour défier Manchester City, deuxième du classement, dans un duel qui pourrait définitivement faire basculer la course au titre. Après avoir vu leur aura d’invincibilité brisée par Bournemouth, les Gunners doivent retrouver leur force de caractère s’ils veulent éviter un effondrement en fin de saison et décrocher leur premier titre de champion depuis plus de deux décennies.